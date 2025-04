Come per il Grande Fratello, anche The Couple ha la sua diretta su Mediaset Extra. Il pubblico così può seguire le dinamiche dei concorrenti vip del nuovo reality di Ilary Blasi per cui attraverso varie prove e sfide si arriverà a una coppia vincitrice che si porterà a casa la bellezza di un milione di euro. Il programma è iniziato da un paio di settimane ma ha già catturato l’attenzione di tanti telespettatori anche se i dati di ascolto sono crollati nella seconda puntata.

Nonostante infatti il successo social, dove l’hashtag #thecouple è stato in tendenza per tutta la serata di lunedì scorsi, i numeri della seconda puntata di The Couple sono stati inaspettatamente bassi. L’appuntamento andato in onda lunedì 14 aprile ha totalizzato soltanto il 13% di share, pari a 1.557.000 spettatori. Un risultato che ha lasciato molti utenti spiazzati e delusi, soprattutto sui social, dove il programma sembrava godere di un buon gradimento.

The Couple, le ragazze smascherano Antonino

E infatti, come anticipato in apertura, è proprio sui social, in particolare sulla piattaforma X, che gli utenti si scatenano al primo sospetto di gossip o siparietto divertente nella casa. Tra i protagonisti assoluti sicuramente Antonino Spinalbese, l’hair stylist ed ex di Belen Rodriguez tornato in tv dopo l’esperienza passata al GF Vip.

Si è presto notato per esempio che una delle concorrenti ha un debole per lui. È Giorgia Villa che, un poʼ imbarazzata, ha confessato di avere una crush per Antonino: “Basta che non dite la mia crush pubblicamente perché altrimenti siamo finiti. Sì mi rovini proprio se lo dici”, ha confidato a Lucia Testa senza sbottonarsi ulteriormente.

le han chiamate in confessionale perchè perculavano spinalbese che gira senza mutande

"dice che così è subito pronto"

Irma "scherziamo anche perchè fosse per noi se lo può tenere li dov'è" 😎 notte a tutti #thecouple pic.twitter.com/8k7Xhix8yB — 琴音-雅美 (@TrashAddicted01) April 16, 2025

E sempre Antonino è protagonista di un altro pettegolezzo che sta girando nella casa. “Le hanno chiamate in confessionale perché perculavano Spinalbese che gira senza mutande“, si legge nella didascalia del video dove le ragazze della casa ridono e svelano gli altarini su Antonino. L’hair stylist avrebbe infatti detto che “così è subito pronto”, ha sottolineato una delle sorelle Testa. E l’altra, Irma, ha subito aggiunto scatenando le risate del gruppetto: “Scherziamo anche perché fosse per noi se lo può tenere li dov’è”.