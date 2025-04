The Couple è giunta alla sua seconda puntata in diretta, infatti nella serata del 14 aprile Ilary Blasi è ritornata su Canale 5 per presentare il reality. Ma i risultati non sono stati esaltanti con ascolti tv abbastanza deludenti. Intanto, sta emergendo una clamorosa indiscrezione sul conto di Jasmine Carrisi, che gioca in coppia con Pierangelo.

Jasmine Carrisi, stando a questo retroscena che arriva al di fuori di The Couple, non dovrebbe essere eliminata nella prossima puntata ma nemmeno in seguito. Infatti, c’è chi ha messo in mezzo altre persone che potrebbero influire sull’andamento della giovane nella trasmissione di Canale 5.

The Couple, perché Jasmine Carrisi non dovrebbe essere eliminata

Su X, ex Twitter, alcuni utenti hanno commentato le dinamiche di The Couple e chi si è soffermato su Jasmine Carrisi ha dato un’opinione netta sulla ragazza. La figlia di Al Bano potrebbe rimanere in casa e proseguire la sua rincorsa verso il milione di euro da vincere, ma queste affermazioni su di lei sono destinate a creare polemiche.

Stando a questa utente, Jasmine e Pierangelo che sono in nomination dovrebbero restare a The Couple mentre ad essere eliminata sarebbe la coppia composta da Elena Barolo e Thais Wiggers: “Quindi veramente lunedì perderemo le veline per 2 comodini, solo perché una è la nipote di Amanda Lecciso? Non posso accettarlo”.

quindi veramente lunedì perderemo le veline per 2 comodini solo perché una è la nipote di amanda lecciso ? non posso accettarlo#TheCouple

pic.twitter.com/AiuYR41NEy — martina👸🏻 (@arigatoh0ney) April 15, 2025

Il fatto che sia famosa, essendo figlia di Al Bano e Loredana Lecciso e nipote appunto di Amanda, per molti potrebbe garantirle un vantaggio. Ma vedremo come si comporterà il pubblico durante in televoto.