“Voi due siete innamorati”. La confessione su Varrese. Al Grande Fratello è momento di confronto e confessioni accorate. A parlare della sua vita privata e del suo passato è Massimiliano Varrese, che ha raccontato in primis di essere stato molto felice di aver rivisto sua figlia e la ex compagna Valentina. L’uomo ha raccontato a Fiordaliso e ad altri che quell’incontro ha generato in lui “una serie di emozioni e riflessioni”.

>> “Perché ci siamo lasciati”. Dall’ex compagno di Beatrice Luzzi la verità. La bomba fuori dal Grande Fratello

E parlando proprio con Fiordaliso e Rosy, l’attore ha quindi deciso di ammetterlo e di essere probabilmente ancora innamorato della sua ex. La cantante allora ha detto a Massimiliano Varrese di aver notato una “luce particolare nei suoi occhi” e in quelli della sua compagna. “Io ho visto dell’amore”, racconta a Varrese, Fiordaliso. A questo punto Massimiliano racconta alle due cosa li ha portati a rompere.





“Voi due siete innamorati”. La confessione su Varrese

Sembra che tra loro non c’erano di mezzo tradimenti ma semplicemente delle fortissime incomprensioni: “Siamo andati in conflitto e non ci siamo più capiti” afferma Massimiliano Varrese. Fiordaliso allora dice all’amico: “A volte bisogna perdersi per ritrovarsi”, e concorda anche Rosy. “Il nostro è stato un amore enorme”, puntualizza Varresse facendo un grosso sospiro. Poi racconta che se hanno deciso di lasciarsi, è stato per il loro stesso bene.

La cantante poi afferma che crede in loro e che sente “che ancora sono legati da un forte sentimento”. Massimiliano Varrese a questo punto non dice niente e quindi non smentisce questa affermazione molto forte. Sembra quasi che l’uomo non riesca a parlarne apertamente proprio per tutto quello che ancora prova per lei. L’uomo vorrebbe tanto parlarle, chiarire, ma al momento gli sembra tutto difficile e addirittura impossibile.

Insomma, un’apertura davvero forte quella di Massimiliano Varrese che dopo averci provato con Heidi Baci ed essere stato respinto; con Beatrice Luzzi ma anche con lei niente da fare, decide di tornare all’ovile per provarci con la sua ex compagna e madre di sua figlia. Chissà, magari questa volta la sua voglia d’amore verrà ricambiata. O almeno ce lo auguriamo per lui.

Leggi anche: “Oh, guardate Mirko e Perla”. Gli ex cedono, il momento intimo è sotto l’occhio del Grande Fratello