Nelle scorse settimane al Grande Fratello ha fatto moltissima tenerezza al pubblico una sorpresa per Beatrice Luzzi. Si era presentato infatti il suo ex compagno Alessandro Cisilin, col quale sono rimasti dei rapporti più che buoni. E proprio lui ha deciso di tornare a parlare anche nelle ultime ore con un’interessante intervista. Qui ha spiegato cosa è successo tra di loro e soprattutto cosa potrebbe anche accadere in un prossimo futuro.

Da parte dell’uomo erano stata espresse solamente considerazioni positive al Grande Fratello nei confronti di Beatrice Luzzi, che è la mamma anche dei suoi figli Valentino ed Elia. L’ex compagno Alessandro Cisilin si è aperto completamente, dialogando coi colleghi del settimanale Di Più Tv. In primis ha illustrato finalmente nel dettaglio i motivi che li hanno portati ad allontanarsi come coppia, fino a prendere la decisione di separarsi.

Grande Fratello e Beatrice Luzzi, le parole dell’ex compagno

Dunque, soffermandosi sulla concorrente del Grande Fratello, ha spiegato ufficialmente perché è finita con Beatrice Luzzi. La risposta dell’ex compagno è stata chiarissima: “Diciamo che crescere i nostri figli, con tutte le responsabilità e le difficoltà che fanno parte della vita di ogni famiglia, ci ha distolto dalla nostra coppia. Ci siamo persi, e quando ne abbiamo preso consapevolezza abbiamo deciso di andare a vivere in due case diverse, ma comunque di continuare a essere uniti nella crescita dei nostri figli”.

A Di Più Tv non ha chiuso comunque definitivamente le porte ad una nuova relazione con lei: “Se abbiamo mai pensato di tornare insieme? Nella vita non si sa mai cosa può succedere. Però non mi sembra una possibilità concreta. Per il momento io e i ragazzi la seguiamo sempre in tv. Siamo molto orgogliosi di lei e non capiamo come mai la sua bontà d’animo non arrivi agli altri inquilini. Però Beatrice è una persona forte, è davvero una donna speciale e lo sta dimostrando”.

Quindi, sebbene abbia fatto intendere che nella vita può sempre succedere di tutto, al momento il rapporto tra Bea e Alessandro è perfetto così come è, dunque non sembrerebbe imminente un possibile ritorno di fiamma.