Un episodio pazzesco è accaduto al Grande Fratello, con protagonista una concorrente che ha fatto qualcosa di insolito nel cuore della notte. Il video in questione è diventato ovviamente virale, anche perché sono state dette alcune parole inaspettate e che hanno anche fatto ridere parecchio tantissimi utenti. Alfonso Signorini potrebbe anche mandare in onda queste immagini nella nuova puntata in diretta, proprio per far vedere a tutti ciò che è successo.

Prima di parlare di questo avvenimento al Grande Fratello con una concorrente molto attiva di notte, dobbiamo darvi conto anche di una brutta notizia. Il GF ha deciso di punire i concorrenti perché hanno violato alcune regole. In particolare la colpa è ricaduta su Beatrice Luzzi che non ha rispettato il freeze quando durante la puntata di ieri è entrata la sua amica e collega Sara Ricci. Il GF ha dunque ridotto il budget a disposizione dei concorrenti da 320 a 256 euro, praticamente 15 euro a testa.

Grande Fratello, una concorrente durante la notte ha fatto una cosa strana

Nel filmato trasmesso da Mediaset Extra, nel corso della diretta 24 ore su 24, sono stati inquadrati alcuni letti della casa del Grande Fratello. Una concorrente che in quel momento stava dormendo ha iniziato a fare una cosa strana in piena notte. Ha cominciato infatti a parlare da sola, probabilmente senza che ne fosse cosciente. Altri gieffini presenti nella camera si sono svegliati improvvisamente, ma è soprattutto ciò che è stato detto che ha lasciato a bocca aperta.

A parlare nel sonno è stata Letizia Petris, la quale ha anche esclamato: “Ricreazione, pantalone, puzzolone“. Parole a caso, senza un filo logico, che hanno fatto scompisciare dalle risate il pubblico. Un utente ha infatti scritto: “Mi sto sentendo maleee, Letizia parla nel sonno”. A risvegliarsi sarebbero state Rosy Chin e Anita Olivieri, rimaste interdette perché non riuscivano a rendersi conto cosa stesse accadendo intorno a loro.

Mi sto sentendo maleee letizia che parla nel sonno ✈✈✈✈

Ricreazione pantalone puzzolone cit #grandefratello #paoleti pic.twitter.com/pa979n0ukU — ma che diciiiii? (@Alice06347758) November 21, 2023

Altri si sono concentrati anche sulle reazioni dei gieffini: “Ahahha la faccia di Rosy”, “Ma mi fa morire Rosy che si sveglia”, “Chissà cosa stava sognando”, “Ammazza oh, parla chiaramente”, “Non ci credo, mi sto pisc*** sotto”.