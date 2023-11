Grande Fratello, concorrenti puniti per colpa di Beatrice Luzzi. Scoppia il caos dentro la Casa per quanto avvenuto nelle ultime ore. Non è un bel momento per l’attrice che giusto nella giornata di ieri, lunedì 20 novembre, ha avuto un momento di sconforto. Parlando con Massimiliano Varrese Beatrice si è sfogata affermadno che lei senza affetto non sa stare. Purtroppo l’attrice è rimasta profondamente delusa dal comportamento di Vittorio.

Nelle ultime settimane Beatrice Luzzi e Vittorio Menozzi si sono molto avvicinati, arrivando a dormire nello stesso letto. Tuttavia si tratterebbe soltanto di un’amicizia. Ma in molti dentro la Casa non la pensano così. Rosy è arrivata a dire che Bea “passa da un letto all’altro“, mentre Giuseppe ha messo in guardia Vittorio insinuando che l’attrice sta trattando il modello come aveva trattato lui. Vittorio ha iniziato così a prendere le distanze da Beatrice e lei è scoppiata a piangere tra le braccia di Massimiliano.

Concorrenti puniti a causa di Beatrice: le accuse all’attrice

Questa mattina i concorrenti del Grande Fratello hanno avuto un pessimo risveglio. Massimiliano Varrese e Angelica Baraldi sono andati in confessionale per prendere la busta con il comunicato sul budget di spesa settimanale. Ebbene hanno avuto una pessima sorpresa. Nella busta c’era infatti una pesante punizione e una netta riduzione dei soldi a disposizione.

Il GF ha deciso di punire i concorrenti perché hanno violato alcune regole. In particolare la colpa è ricaduta su Beatrice Luzzi che non ha rispettato il freeze quando durante la puntata di ieri è entrata la sua amica e collega Sara Ricci. Beatrice era così contenta dell’ingresso della sua amica che non ha rispettato il freeze andando ad abbracciarla. Non è certo la prima volta che avviene un fatto del genere, ma i produttori hanno deciso di intervenire soltanto adesso.

Beatrice: -“Madonna guarda gran fratelo molto cattivo a darmi questa responsabiltà, quindi son stati vari freeze non rispettati”

Angelica: -“No Bea quello (il suo)”

Beatrice: -“Sara…è colpa tua”



È SEMPRE LEI E VI SCONGIUROOO#grandefratello #gfpic.twitter.com/dSI9tW1amT — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) November 21, 2023

Veramente fate? Gente che merita la squalifica oer aver bestemmiato, e ora per il freeze di bea, ma andate a fanculo va #grandefratello — carlottina💙 (@carlott25434055) November 21, 2023

Il GF ha dunque ridotto il budget a disposizione dei concorrenti da 320 a 256 euro, praticamente 15 euro a testa. Beatrice ha reagito chiedendo: “Ma quindi sono stati vari freeze non rispettati?”. E Angelica ha risposto: “No, quello Bea (il suo, ndr)”. Naturalmente molti concorrenti sono rimasti infastiditi da ciò, ma fra il pubblico c’è chi ha notato una certa disparità di giudizio: “Veramente fate? Gente che merita la squalifica per aver bestemmiato, e ora per il freeze di bea, ma andate a fanc*** va #grandefratello”.

“Esco, non ce la faccio più”. Caos al Grande Fratello, Beatrice choc: l’annuncio in confessionale