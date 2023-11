Nella casa del Grande Fratello Beatrice Luzzi ha manifestato l’intenzione di lasciare clamorosamente il programma. Una notizia improvvisa che ha lasciato tutti di stucco, riferita da un’altra concorrente. Lei non sta vivendo affatto un momento semplice nel reality show, dato che si sente invisa a molti. Solamente Massimiliano Varrese ha mostrato vicinanza e compassione, dandole qualche abbraccio decisamente caloroso.

A proposito di Grande Fratello e di Beatrice Luzzi, prima di parlare di questa idea di voler lasciare, dobbiamo anche riferirvi di una dura reazione del figlio Valentino dopo la puntata in diretta. “Sono sgradevolmente sorpreso da quello che sta succedendo all’interno nella casa del Grande Fratello. Mamma non mollare perché sei più forte di queste persone“. Poco prima, durante la pubblicità, Beatrice Luzzi aveva perso la pazienza con Garibaldi e aveva detto: “Tu hai detto delle falsità”.

Grande Fratello, Beatrice Luzzi vorrebbe lasciare: il motivo

Ma perché il Grande Fratello potrebbe perdere Beatrice Luzzi? Lei potrebbe lasciare la trasmissione di Signorini, dopo che anche Vittorio si è allontanato: “Come faccio ad andare avanti? Mi sento così fuori… io sono una persona infantile dal punto di vista affettivo. Senza affetto io non vivo e questo vale anche qui dentro. Essere tradita da chi mi fidavo mi ha destabilizzato. Il fatto che qui non ci si può affezionare è molto triste”.

Come riferito dal sito Biccy, Beatrice potrebbe andarsene stando anche al racconto fatto dalla coinquilina Letizia Petris, che ha detto tutto a Paolo e Mirko, ma c’è anche stata una rivelazione di Bea nel confessionale: “Ha avuto uno sfogo prima, lei ci sta molto male di quello che è successo. Mi ha detto ‘avevo trovato finalmente un amico qui dentro e anche questo mi mazzia’. C’ha proprio ragione, non possiamo dirle nulla. Ha detto proprio che vuole andarsene via e che non può restare perché non ce la fa più. Raga, ha la ragione dalla sua. Si era legata a Vittorio in una maniera molto bella e adesso anche lui…”.

Infine, Letizia ha aggiunto: “Pensa quanto può essere faticoso. Aveva trovato uno come Vittorio per parlare e adesso lui l’ha fatta grossa alle sue spalle. Si sente tradita ed è vero perché è quello che è successo. Si può dire tutto, ma in questo caso hanno sbagliato altri e si sono inventati delle cose e lei ha ragione”.