Grande Fratello, concorrenti contro Beatrice Luzzi. Ci risiamo, l’attrice finisce ancora una volta al centro dei discorsi di alcuni coinquilini e non si tratta di gesti di ammirazione o stima, tutt’altro. Da settimane ormai Beatrice deve fare i conti con l’atteggiamento di molti concorrenti che non possono proprio sopportarla. Forse stavolta, però, si è superato il segno. Tutto è iniziato quanto Giuseppe Garibaldi, Anita Olivieri e Rosy Chin stavano parlando in giardino.

Vale la pena sottolineare che Giuseppe ha avuto un flirt proprio con Beatrice, ma le cose sono andate male e i due si sono lasciati con reciproche accuse. Con Anita, poi, il rapporto non è stato mai dei migliori, per usare un eufemismo. Ebbene Giuseppe Garibaldi ha nuovamente avanzato l’ipotesi che dentro la Casa sia nata una nuova coppia. Il bidello calabrese è convinto che tra Vittorio e Beatrice ci sia del tenero e ha portato quella che per lui sarebbe una prova ‘schiacciante’…

Le illazioni di Vittorio, Anita e Rosy su Bea: pubblico infuriato

Giuseppe Garibaldi ha detto alle altre: “Si sono addormentati nello stesso letto e poi lui, non so quando, è andato nel suo letto. Se si sta creando una nuova coppia? È già creata. Purtroppo non posso parlare io. Sono troppo intelligente ragazzi…”. Già in precedenza il bidello, il primo ad accorgersi di tutto, aveva detto: “Si parlerà di questa coppia. Io e Beatrice? Ma che c’entro io. Già questa cosa è iniziata la settimana scorsa… di chi parliamo?”.

In realtà Angelica Baraldi ha difeso Beatriche affermando che con Vittorio non c’è proprio niente. Giuseppe, comunque, ha continuato a parlare della cosa con Anita e Rosy Chin, poi ad un certo punto la cuoca ha detto: “Passa da un letto all’altro“. Insomma Rosy è convinta che Bea voglia a tutti i costi una storia dentro la Casa. La sua frase, tuttavia, ha provocato la reazione indignata di molti spettatori che chiedono che la clip sia trasmessa stasera, lunedì 20 novembre, in puntata.

In tanti si sono arrabbiati per questa dichiarazione di Rosy su Beatrice, una frase ritenuta maschilista detta per giunta da una donna: “Vergognati.. ancora parla…” ha commentato un’utente. Un’altra: “Disse una che c’è stato un periodo che pareva un’allupata che si strusciava a Massimiliano”. Insomma molti si sono arrabbiati con Giuseppe, Anita e Rosy per le insinuazioni e l’attacco a Beatrice. Per l’attrice una nuova ondata di… ‘cattiverie’…

