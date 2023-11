Grande Fratello 2023, beccati. Colpi di scena e nuovi equilibri nella casa più spiata d’Italia. Questa volta la spifferata proviene proprio da uno dei concorrenti più chiacchierati di sempre, che negli ultimi tempi ha preso le distanze dall’attrice Beatrice Luzzi, al momento la favorita agli occhi dei fan. La vicenda sarebbe accaduta nel cuore della notte. Secondo il gieffino i due concorrenti avrebbero un flirt tenuto segreto da circa una settimana.

Beatrice Luzzi e Vittorio Menozzi a letto insieme, questa la spifferata di Garibaldi. “Si parlerà di questa coppia. Io e Beatrice? Ma che c’entro io. Già questa cosa è iniziata la settimana scorsa… di chi parliamo?”. Garibaldi poi, rivolgendosi al resto degli inquilini, ha ironizzato: “Ma state facendo un altro GF?”, lasciando intendere che nessuno si sia accorto di nulla.

Il gieffino ha poi aggiunto alcuni dettagli sulla vicenda: “Si sono addormentati nello stesso letto e poi lui, non so quando, è andato nel suo letto. Se si sta creando una nuova coppia? E’ già creata. Purtroppo non posso parlare io. Sono troppo intelligente ragazzi…”. Insomma, dopo la spifferata di Garibaldi, l’attenzione dei restanti inquilini non poteva che concentrarsi sulla presunta nuova coppia.

Insomma, all’interno della casa del GF è tempo di grandi scoperte e rivelazioni. Oltre a quella lanciata da Garibaldi nelle ultime ore, anche Anita aveva detto la sua in merito a un’altra coppia, anzi un’ex coppia. Stiamo parlando proprio di Mirko e Perla. Anita si è detta convinta che tra i due succederà qualcosa. “Certo che succede qualcosa tra loro due! Dici di no? Sì invece tornano insieme”, ha affermato la gieffina.

giuseppe e mirko che dicono che questa coppia va avanti da una settimana e sembra che le donne, che non si sono accorte di nulla (giustamente), stiano facendo un altro gfpic.twitter.com/GJ3G2XagIZ — Paola. (@Iperborea_) November 19, 2023

eccoci con il macellaio e garibaldi che commentano vittorio nel letto di beatrice stanotte, ormai aspettavamo solo i nostri cronisti preferiti pic.twitter.com/7BZiUBSnX5 — Paola. (@Iperborea_) November 19, 2023

Un applauso ad Angelica che tira fuori il discorso di Vittorio e bea alla luce del sole e davanti a tutti (difendendo bea tra l'altro).

Così se ne parla in puntata e si chiude sta storia #grandefratello pic.twitter.com/RSrTCgCEYk — caffelatte (@trashstellare) November 19, 2023

E ancora: “Dipende da quanto stanno dentro insieme zia. Falli stare due mesi belli tondi e zan zan succede. Se te lo dico io fidati. Come mai? Ieri lui mi ha fatto delle confidenze. Mi ha detto che gli smuove qualcosa, cioè che non gli è indifferente”. “Sì me l’ha detto. Ha specificato che non gli è indifferente vederla e starci accanto perché c’è stato insieme anni ed è stata una bella storia. Poi non so bene cosa intendesse, ma le frasi uscite sono queste e me le ricordo benissimo. E credo sia normale e per questo ti dico che succede qualcosa“, ha spifferato Anita a Fiordaliso e Angelica.