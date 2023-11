Un colpo di scena si è verificato nelle scorse ore al Grande Fratello. Coinvolte Beatrice Luzzi e Fiordaliso, con la prima che ha deciso di confessare qualcosa di importante agli altri concorrenti. L’hanno vista parecchio indaffarata in quei frangenti e allora le hanno subito domandato cosa stesse facendo, in particolare il più curioso è stato Mirko Brunetti. L’attrice ha voluto quindi condividere con gli altri coinquilini il suo particolare intento.

Prima di parlare su cosa accade al Grande Fratello a Beatrice Luzzi e Fiordaliso, c’è una novità significativa su Massimiliano Varrese. Come annunciato sulle sue pagine social ufficiali, Varrese è entrato nel mondo della musica. C’è infatti il suo esordio come cantante, dato che è stata pubblicata la sua canzone Niente da dividere. Il singolo è attualmente disponibile sulle piattaforme streaming. Questo l’annuncio ufficiale apparso anche su Instagram: “Ascolta ora in tutti gli store online Niente da dividere dal sapore pop anni ’90”.

Grande Fratello, Beatrice Luzzi e il gesto per Fiordaliso

Un momento importante si è verificato al Grande Fratello in queste ore, infatti Beatrice Luzzi sta facendo una sorta di regalo a Fiordaliso, la quale non potrà che essere felice per questo gesto di grande affetto. Tra le due c’è un rapporto molto unito e quello che sta facendo l’attrice cementificherà ancora di più questo legame, nato grazie al programma Mediaset. Anche se Mirko le ha fatto qualche piccola precisazione per migliorare la sua sorpresa.

Beatrice ha iniziato a scrivere qualcosa su un foglio, usando la penna, e quindi gli altri le hanno chiesto cosa stesse facendo. La donna ha esclamato che stava scrivendo un brano musicale da proporre a Fiordaliso, che potrebbe anche presentare in un prossimo Festival di Sanremo. Il titolo della canzone è Dancing with my shadow e Mirko le ha detto: “Ma il titolo è in inglese? Non dovrebbe essere in italiano? Si tratta del Festival di Sanremo”.

Bea sta scrivendo una canzone per Fiorda da portare a Sanremo.



Lei ha deciso di prendersi anche il posto di Beppe Vessicchio. Non lascerà spazio a nessuno. #grandefratello pic.twitter.com/iPzZExxBYT — falsaaaaah (@falsaaaaah) November 17, 2023

Beatrice ha comunque affermato che sarebbe presente solamente questa frase in lingua inglese, mentre il resto della canzone sarebbe tutta italiana. Chissà se Fiordaliso proverà a convincere il futuro direttore artistico di Sanremo nel 2025.