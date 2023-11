Lui è uno dei protagonisti assoluti di questa edizione del Grande Fratello, ma Massimiliano Varrese ha dato una svolta totale e non parliamo di dinamiche nel reality show di Canale 5. Dall’esterno della casa è stata infatti ufficializzata una notizia importantissima, che permette all’attore di raggiungere un obiettivo molto ambito. Sicuramente ne era al corrente, ma non sappiamo se sia stato nuovamente contattato dagli autori per essere informato.

Nelle ultime ore, dopo l’ingresso al Grande Fratello di Perla Vatiero, Massimiliano Varrese si è concentrato proprio sulla ragazza ammettendo che ci sarebbero già stati degli sguardi tra i due. Ma ha una bella concorrenza, infatti oltre ad essere presente l’ex Mirko Brunetti, ci sono pure Giuseppe Garibaldi e Vittorio Menozzi, che hanno messo gli occhi di lei. Ma tornando alla notizia principale, vediamo cosa succede nella sua vita.

Grande Fratello, svolta nella vita di Massimiliano Varrese

Dunque, bisogna uscire fuori dalla dinamica del Grande Fratello perché ciò che sta succedendo a Massimiliano Varrese ha decisamente altre sfaccettature. Ovviamente i suoi fan sono molto felici di questa splendida novità e siamo certi che in tanti avranno già mostrato grande curiosità, andando ad apprezzare ciò che ha proposto. Lo conosciamo come attore, ma ora lui ha deciso di irrompere prepotentemente in un altro settore.

Come annunciato sulle sue pagine social ufficiali, Varrese è entrato nel mondo della musica. C’è infatti il suo esordio come cantante, dato che è stata pubblicata la sua canzone Niente da dividere. Il singolo è attualmente disponibile sulle piattaforme streaming. Questo l’annuncio ufficiale apparso anche su Instagram: “Ascolta ora in tutti gli store online Niente da dividere, il nuovo singolo di Massimiliano Varrese, dal sapore pop anni ’90”.

E i fan hanno reagito così: “Bellissimo, auguri Max”, “Vai guerriero”, “Bravissimo Massimiliano, una voce straordinaria”, “Non vedo l’ora di ascoltarlo”, “Ti ascolto volentieri, ti auguro davvero tante cose belle nella tua vita”.