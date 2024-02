“Voglio dire una cosa a Greta”. Grande Fratello, Vittorio Menozzi parla e in casa qualcuno si gela. Ma andiamo con ordine. Durante la diretta del reality show di Canale 5, si è parlato non poco della storia tra Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi, perché in effetti di questo si tratta. I due, dopo l’uscita di Vittorio, si sono avvicinati molto l’un l’altra e da fuori il Menozzi non l’ha presa benissimo (ma neanche male). Cosa è successo però?

Il ragazzo, durante la diretta ha deciso di dire la sua riguardo il loro rapporto. Prima di lui però è Greta Rossetti a fare un po’ chiarezza sul suo rapporto con Sergio: “Allora Alfonso con Sergio inizialmente era una semplice amicizia, sta crescendo il rapporto tra noi. Non devo dare spiegazioni a nessuno se non a me stessa, è vero che mi sono sempre esposto e mi sono sentita dire cosa dovevo o non dovevo fare ed oggi non lo permetto più”.





“Voglio dire una cosa a Greta”. Grande Fratello, Vittorio Menozzi parla

E ancora: “Mi vivo i rapporti con i miei tempi. Sergio sa, Vittorio sa e ho sempre messo in chiaro che era un’amicizia. Con Sergio sta crescendo, ma la vivo con calma, ora ho deciso di cambiare”. Poi il padrone di casa le dice: “È un atteggiamento condivisibile, ma non puoi dire questo quando sei in un programma come il Grande Fratello”.

Un dolore enorme, che ha portato Greta a diventare tanto insicura. ❤️ #GrandeFratello pic.twitter.com/MQsjVwooSu — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 26, 2024

E Sergio risponde: “L’avevo capito e non ci esponevamo più di tanto, è stato tutto naturale, poi ognuno è libero di scegliere i propri tempi e modi”. E a dire la sua, stavolta, è anche Vittorio che, visto che è stato citato tante volte, commenta: “Li vedo che si stanno avvicinando, io e Greta all’inizio ci siamo spalleggiati”.

Greta, Sergio… e Vittorio. Per alcuni abitanti della Casa il suo rapporto con alcuni uomini ha degli aspetti profondamente ambigui. #GrandeFratello pic.twitter.com/FvAWjiAkOZ — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 26, 2024

Dice ancora Vittorio: “ci sentivamo isolati da un contesto nella casa in cui non ci riconoscevamo. Come le ho sempre detto e ribadisco non sono deluso da lei, viviti il rapporto con Sergio come meglio crede. Sono contento se entrambi sono contenti”. Parole molto carine di un ragazzo così giovane, che testimoniano una grande maturità intellettuale, non c’è che dire.

