Orietta Berti è una delle due opinioniste del GF Vip 7. Insieme a Sonia Bruganelli commenterà in studio le vicende e le dinamiche che si andranno a creare tra i vipponi che per mesi staranno nella Casa più spiata d’Italia. È stato Alfonso Signorini a volere Orietta Berti come opinionista del reality, creando non poche polemiche tra i sostenitori di Adriana Volpe che si è ritrovata senza poltrona. Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, il conduttore ha confidato di aver ricevuto immediatamente una risposta affermativa da Sonia Bruganelli e di aver proposto questo cambio per un motivo molto semplice.

“Orietta era un mio chiodo fisso. L’anno scorso avevo al mio fianco due meravigliose primedonne che se le sono cantate e suonate con mia grande felicità perché mi divertivo molto, ma questa rivalità finiva per creare in studio una tensione tra loro che si trasferiva anche su di me. E alla lunga mi infastidiva. Quindi l’elemento di cui avevo assoluto bisogno quest’anno era una partner leggera, rappresentata da Orietta e dal suo mondo. La seconda ragione è che l’avevo vista nel programma “Ora o mai più”: quando serve non si fa mettere i piedi in testa e se qualcosa non le piace, lo dice. Come Sonia. Peraltro Orietta da quando ha 15 anni dorme tre ore per notte. E dalle 23 all’1 di notte dà il meglio di sé. Sonia invece dopo una certa ora ha un cedimento, così si equilibrano”.





Vladimir Luxuria risponde a Alex Belli su Orietta Berti: “Rosica”

Nelle ultime ore Alex Belli, ex concorrente molto discusso del GF Vip 6, si è espresso su Orietta Berti. Discutendo il suo ruolo da opinionista nella prossima edizione del “Grande Fratello Vip” l’attore si è lasciato andare ad esternazioni discutibili: “Orietta Berti? Anche no! Bisogna dare spazio a chi ha memoria e possibilmente che non sia già in pensione, poi meno male che si dice largo ai Giovani!”.

Dalla parte di Orietta Berti si è schierata Vladimir Luxuria che alla pagina Instagram The Pipol Gossip ha così commentato l’esternazione di Alex Belli: “Alex Belli? avrebbe voluto fare lui l’opinionista al posto di Orietta! Rosica, semplicemente! Secondo me avrebbe scritto male di qualunque altra persona. Probabilmente voleva starci lui su quella poltrona. Inoltre aggiungo che la giovinezza, la gioventù, non è un dato anagrafico. Conosco dei giovani molto vecchi. Orietta Berti è giovanissima, frizzantissima e aggiungo: menomale che c’è! Non vedo l’ora di vedere i suoi look strepitosi”.

L’edizione numero 7 del GF Vip inizia lunedì 19 settembre 2022. Pertanto la data della prima puntata è stata confermata e – a meno di cambiamenti dell’ultima ora – non ci saranno slittamenti a causa delle elezioni politiche del 25 settembre. L’idea degli autori è, infatti, di permettere ai concorrenti di uscire e di poter esprimere il loro voto, per poi rientrare nella Casa.

Ilary Blasi, all’Isola dei famosi era già crisi con Totti: parla Vladimir Luxuria