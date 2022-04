“So perché l’ha fatto”. Caso Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria ne è sicura e distrugge il naufrago

Continua a far discutere la frase che Nicolas Vaporidis ha detto a Vladimir Luxuria in diretta durante la puntata dell’Isola dei Famosi di giovedì 31 marzo. Non solo è arrivata la risposta immediata dell’opinionista, ma c’è stato un seguito. E allora vale la pena riavvolgere il nastro per capire bene cosa è accaduto nel dettaglio. Tutto inizia quando Nicolas Vaporidis decide di nominare la coppia formata da Clemente Russo e Laura che sono precedentemente finiti in nomination contro Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro.

L’attore si assume la responsabilità del gesto, scagiona Estefania Bernal (che aveva detto che non era ciò che avevano deciso) e confessa che Lory Del Santo gli aveva fatto capire che non voleva finire al televoto. Ma è qui che si insinua Vladimir Luxuria: “Sapevo che è un attore e ora lo scopro regista. Ha dato una motivazione farlocca. Perché Nicolas sa bene che Carmen e Alessandro hanno superato tutte le nomination. Penso che Nicolas volesse far eliminare la coppia Russo”. A questo punto Nicolas Vaporidis perde la pazienza e commenta: “Ho scelto, ho fatto una ca…a, ma l’ho fatta io”, dichiara a gran voce l’attore, togliendo colpe a Estefania e Lory Del Santo.





Non è finita qui perché l’attore dà vita a uno sfogo contro Carmen Di Pietro e Alessandro al momento dell’eliminazione della coppia Russo. “Non ti chiamo regista, ma dottore. Nicolas tu viaggi in alto. L’intellettuale del gruppo, invece Carmen e Alessandro sono trash? – dice Luxuria -. “Ma chi sei tu per decidere? Abbassa le ali, fly down!”. A questo punto Nicolas Vaporidis commette una gaffe nel senso che si rivolge all’opinionista dicendo “Caro Vladimir…”. La risposta di Luxuria è perentoria: “Dici ‘cara’ e parliamo con rispetto”.

Dell’episodio si è parlato anche durante Pomeriggio 5, il programma condotto da Barbara D’Urso al quale era presente proprio Vladimir Luxuria che torna sull’episodio e fa una premessa: “Io ho difeso Nicolas in questo programma quando era stato chiamato infame da Floriana. Questa è la dimostrazione che io non ho pregiudizi e penso che i naufraghi vadano valutati per come si comportano. Io credo che le persone che non hanno argomenti, vanno sul personale. Non mi sognerei mai di attaccare un naufrago o una naufraga sul personale”.

Quindi interviene Barbara D’Urso che chiede a Luxuria: “Secondo te, è stato un errore, anche a me è uscito ‘Il mio opinionista’ o l’ha fatto apposta”. L’opinionista è sicura: “L’ha fatto apposta: era il suo unico modo per attaccarmi. Se si fosse accorto, si sarebbe scusato. E non l’ha fatto: credimi Barbara, io sono una persona che non porta rancore nella vita”.

“Ma come ti permetti?”. Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria contro Nicolas Vaporidis: la frase choc