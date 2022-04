Nervi tesissimi tra Vladimir Luxuria, Ilary Blasi e Nicolas Vaporidis. Tutto parte dalla puntata scorsa, ovvero quando l’attore ha deciso (all’ultimo momento) di nominare Clemente Russo e Laura, che sono poi finiti al televoto contro Carmen Di Pietro e Alessandro. Inutile ricordare che la coppia di sportivi si è parecchio risentita, anche perché la sua compagna Estefania ha confessato che non era ciò che avevano deciso.

Poco dopo Vaporidis ammette che erano in dubbio, ma si prende tutte le responsabilità per l’accaduto. Non solo, confessa finalmente che Lory Del Santo gli aveva fatto capire che non voleva finire al televoto. Clemente e Laura hanno capito nei giorni che il tutto è successo non per colpa di Vaporidis, ma per via delle parole di Lory. Clemente dirà poco dopo: “Il discorso è che io sono rimasto male per la mancanza di personalità e la manipolazione della signora Del Santo”.





Ma è qui che si insinua Vladimir Luxuria: “Sapevo che è un attore e ora lo scopro regista. Ha dato una motivazione farlocca. Perché Nicolas sa bene che Carmen e Alessandro hanno superato tutte le nomination. Penso che Nicolas volesse far eliminare la coppia Russo”. A questo punto Nicolas Vaporidis perde la pazienza e commenta: “Ho scelto, ho fatto una ca…a, ma l’ho fatta io”, dichiara a gran voce l’attore, togliendo colpe a Estefania e Lory Del Santo.

Ma non è finita, perché poco dopo l’attore dà vita a uno sfogo contro Carmen Di Pietro e Alessandro al momento dell’eliminazione della coppia Russo. “Non ti chiamo regista, ma dottore. Nicolas tu viaggi in alto. L’intellettuale del gruppo, invece Carmen e Alessandro sono trash?

E ancora: “Ma chi sei tu per decidere? Abbassa le ali, fly down!”, sentenzia Luxuria. A quel punto la gaffe esagerata: Nicolas Vaporidis si rivolge all’opinionista usando il maschile: “Caro Vladimir”. L’ex politica va su tutte le furie e risponde: “Dici ‘cara’ e parliamo con rispetto”. Niente da fare per lui, oramai la frittata è fatta.

