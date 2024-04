Uomini e Donne, c’è una nuova coppia. I due protagonisti del trono over hanno deciso di abbandonare la trasmissione insieme e lo hanno fatto in modo atipico, facendo sciogliere tutti i presenti in studio, opinionisti inclusi. Ma partiamo dal principio, quando Maria De Filippi ha chiesto ai due di accomodarsi al centro dello studio per raccontare gli ultimi sviluppi della loro frequentazione.

La prima a parlare è stata la dama. Ha rivelato che il cavaliere è riuscito a leggerle l’anima e ad abbattere tutte le barriere che lei si era costruita con il tempo per non farsi ferire. Non solo, è stato anche bravissimo a corteggiarla, anche se con cose semplici. Qualche esempio? In alcune occasioni le ha preparato dei dolci, poi le ha fatto recapitare la colazione in camerino e un giorno le mandò anche 100 messaggi del buon giorno.

UeD, c’è una nuova coppia: “Andiamo via”

Quindi, dopo queste confidenze, Maura ha chiesto a Gianluca di intervenire. Anche lui ha detto cose molto carine sulla dama e anche di essere particolarmente preso da lei, cosa che lo spaventa non poco. A fargli scattare quel qualcosa in più è stato un bacio che si sono scambiati.

Anche Gianni Sperti, come molti altri, hanno visto quanta emozione e quanto amore si stavano diffondendo nello studio di Uomini e Donne quando Maura, all’improvviso, ha chiesto di uscire per andare a prendere un bicchiere d’acqua. Dopo poco, ha fatto entrare in studio una torta con su scritto: “Vivimi senza paura“.

E sulle note della canzone di Laura Pausini, è scesa dalle scale con dei palloncini rossi a forma di cuore e si è diretta verso Gianluca. Si sono abbracciati, baciati e hanno ballato tra gli applausi del pubblico. Gianni e Tina hanno poi fatto i complimenti ai due per essersi comportati in modo sincero e aver costruito qualcosa di importante e anche Maria De Filippi si è detta felice per la coppia.