Nuova uscita a sorpresa per i concorrenti del Grande Fratello. Per la seconda volta sono usciti dalla casa più spiata d’Italia e dopo un viaggio in bus hanno trascorso una giornata all’aria aperta in un agriturismo, tra risate e brindisi. Il 18 gennaio hanno trascorso una giornata rilassante alla spa, una vera boccata d’aria dopo cinque mesi rinchiusi all’interno della casa più spiata d’Italia.

Gli autori del Grande Fratello, forse visto l’umore nero degli ultimi giorni, ha deciso di premiare nuovamente gli inquilini. Radunati in salone, è dal led che apprendono la bella notizia. Sullo schermo appaiono parole rincuoranti e cariche di aspettative. “Avete programmi per pranzo? Il Grande Fratello ha una sorpresa per voi…uscite dalla Porta Rossa e…”.

Grande Fratello, cosa è successo dopo l’uscita a sorpresa

Appena leggono, tutti i ragazzi esultano e saltellano dall’emozione. Non vedono l’ora di scoprire cosa riserverà loro la giornata. “Grande Fratello ha deciso di regalare ai suoi inquilini un’altra gita a sorpresa. Dove saranno diretti questa volta? In casa, per qualche ora, resteranno solo le due new entry, Simona e Alessio”, si legge nel comunicato.

Gli inquilini della casa del Grande Fratello sono usciti dalla casa e rientrati in serata dopo aver trascorso il pranzo e il pomeriggio in un agriturismo, a contatto con la natura, ma al rientro le cose in casa sono precipitate. Questo quello decritto dal Vicolo delle news, secondo il quale, una volta rientrati in casa, i concorrenti sono apparsi “alquanto strani”. “Massimiliano Varrese da ieri appare molto arrabbiato e si dichiara pronto a lasciare il reality appena gli autori diranno loro del prolungamento. Giuseppe Garibaldi da ieri sera non rivolge la parola ad Anita Olivieri. È chiarissimo che è successo qualcosa tra loro che ha ferito il bidello calabrese”, si legge sul sito.

E ancora: “Lei si chiede quale sia il motivo del suo atteggiamento perché lui finora non lo ha detto. Forse Giuseppe ha visto Anita distaccata da lui in un contesto di libertà. Gli inquilini in Casa hanno cominciato a usare i termini ‘paziente, ratto, bidello’ che sono utilizzati dagli haters di X. Infine. Paolo Masella, quando ieri sera è rientrato in Casa, a Marco Maddaloni ha indicato con le dita il numero tre e il numero uno. Per chi segue il calcio questo è il risultato di una recente partita della Roma”. Secondo alcuni utenti il comportamento dei concorrenti sarebbe cambiato perché fuori hanno avuto modo di parlare senza telecamere e microfoni e ovviamente interagire anche con gli autori. Il sospetto è proprio che fuori ci sia stato un incontro per ristabilire le nuove dinamiche in casa.