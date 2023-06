Un altro bebè in arrivo nella grande famiglia di Uomini e Donne. Solo qualche giorno fa avevamo dato la notizia della dolce attesa di Irene Capuano: l’ex scelta di Luigi Mastroianni aspetta il primo figlio dal compagno Christian Galletta. Con l’imprenditore e fondatore di Cg Motors è legata dal 2020 e ora, con grande gioia, hanno annunciato che stanno per diventare in 3. Proprio come un’altra coppia nata negli studi di Maria De Filippi ma in modo meno convenzionale diciamo: si sono conosciuti a UeD, ma entrambi partecipavamo in veste di corteggiatori.

E ora lei, tramite il suo profilo Instagram, ha fatto sapere prima di essere in attesa del primo figlio, poi ha svelato il sesso del bebè. Dapprima l’ex UeD ha a pubblicato l’immagine del monitor dell’ecografia e una foto insieme al compagno :“Noi ti amiamo già, ti stiamo aspettando”, ha scritto. Poi, qualche giorno dopo, il video dell’ormai tradizionale Gender Reveal Party dove, alla presenza di amici e parenti, hanno saputo di aspettare una femminuccia.

“Aspettiamo una femminuccia”: gli ex UeD presto genitori

Sarà quindi un fiocco rosa e il futuro papà ha commentato così: “Bella di papà non vedo l’ora di incontrarti”. E così tra pochi mesi anche Noemi Ceccacci e Gennaro D’Angelo diventeranno genitori per la prima volta. Come detto, i due hanno partecipato a Uomini e Donne come corteggiatori.

Lei è stata la corteggiatrice non scelta da Marco Fantini, che le preferì Beatrice Valli, sua attuale moglie e madre di ben tre figlie, Bianca, Azzurra e la neonata Matilda Luce. Successivamente Noemi corteggiò anche Fabio Coloricchio, ma la loro conoscenza non decollò mai. E in quello stesso periodo Gennaro stava frequentando Valentina Dallari, che poi scelse Andrea Melchiorre.

Per qualche settimana dunque Noemi Ceccacci e Gennaro D’Angelo si sono incrociati negli studi di UeD ma la scintilla è scoccata in un locale romano: “Non nego di averlo notato in trasmissione quando eravamo entrambi corteggiatori: mi piaceva il suo modo di fare e la semplicità con cui cercava di conoscere Valentina, cosa che a mio avviso lo distingueva da tutti gli altri che erano lì in studio…”, aveva raccontato lei a Isa e Chia. Poi, dopo una crisi nel 2017, di nuovo insieme e presto saranno genitori per la prima volta.