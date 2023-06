Nel 2017 a Uomini e Donne partecipò Federica Benincà, come corteggiatrice per Marco Cartasegna. Ai tempi il tronista era affiancato da Luca Onestini e al momento della scelta decise di portare fuori con sé proprio la Benincà. Pochi mesi dopo però la storia terminò e Federica incontrò quello che attualmente è il suo compagno, con il quale sta per fare un passo molto importante.

A ottobre dello scorso anno l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha anche dato alla luce la sua prima figlia. Il compagno di Federica Benincà si chiama Ettore Gliozzi ed è un calciatore, il quale attualmente gioca come attaccante nel Pisa. I due si sono conosciuti poco tempo dopo che la storia con Cartasegna naufragò e adesso ci sarebbero delle splendide novità in progetto per la coppia.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Federica Benincà, presto convolerà a nozze

Difatti, dopo essere diventati genitori di una splendida bambina di nome Arianna, adesso i due hanno deciso di convolare a nozze. Il tutto è stato annunciato proprio dalla ex scelta di Uomini e Donne tramite un post Instagram, nel quale Federica Benincà è solita condividere tutta la sua vita. Nella foto mostra la sua mano, con l’anello della proposta in primo piano, stretta con quella del compagno Gliozzi. Il tutto è stato accompagnato dalla frase: “Ci sposiamo, 3000 e oltre. Ti amo“.

La proposta è avvenuta di preciso nel pomeriggio di venerdì 2 giugno, con tanto di inginocchiamento da parte di Ettore. Gli amici presenti hanno ripreso il tutto e i numerosi follower della Benincà hanno notato la grande commozione e felicità di entrambi. La location in cui è avvenuto l’evento era molto suggestiva, si tratta infatti di una bellissima terrazza di un ristorante situato nel Piemonte, con una vista meravigliosa.

Federica ed Ettore sono profondamente legati, tanto che lo scorso anno lei lo definì un uomo molto determinato, ma soprattutto attento a prendersi cura della sua famiglia. Adesso ai fan della coppia non resta che attendere la data in cui decideranno di svolgere il loro matrimonio, per seguire il tutto sempre tramite social.