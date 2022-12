Alessandro Basciano in ospedale, il fidanzato di Sophie Codegoni e presto papà ha postato una foto sul suo profilo Instagram. Una notizia che arriva all’improvviso come, all’improvviso, era arrivata quella della gravidanza della fidanzata. Anche in quell’occasione la coppia aveva dato annuncio tramite un messaggio social. “E voi credete nel destino? 17-12-21 la prima volta che il mio sguardo si incrociò con il tuo… Da lì capii che con te avrei potuto condividere la mia vita. Mille avversità, mille ostacoli. Sembrava che tutto fosse contro di noi… Ma noi nonostante ciò credevamo nell’amore”.



“Quell’amore che ci ha portato a pensare nello stesso modo, a condividere tutto e a viaggiare sempre uniti nella stessa direzione. Quell’amore che oggi ci ha portato la felicità più grande che potessimo provare. E adesso che dire… la tua mamma e il tuo papà ti stanno aspettando sei la gioia e l’emozione più grande che ci potesse capitare. Ti amiamo puntino (si..ci piace chiamarti così)”.

Leggi anche: “Ora fanno sul serio”. Sophie e Alessandro, fuori dal GF Vip il momento più atteso e dolce





Alessandro Basciano ricoverato, intervento chirurgico progammato?



Tutto troppo in fretta? Non per loro che del resto non avevano fatto mistero di volere una famiglia. Raccontava Sophie: “Da sempre ho sentito di essere portata a fare la mamma. Mio fratello Ricky l’ho cresciuto io, praticamente. Mia madre mi ha avuto giovanissima e io tra due anni al massimo voglio avere un figlio. Con Ale ne stiamo parlando. […] Céline: sarebbe bellissimo avere una femminuccia. È il nostro sogno”.



Nelle ore scorse, come detto, la calma è stata interrotta da un ricovero che a quanto pare sembrava programmato. Alessandro non spiega i dettagli ma scrive sulla sua storia Instagram: “è andata”, a sottolineare un intervento chirurgico, taggando poi un medico: un chirurgo plastico specializzato in chirurgia estetica e ricostruttiva e che opera sia su Roma sia su Milano. Niente, insomma, di grave.



Presto tornerà dalla sua Sophie alla quale, lo scorso settembre, aveva chiesto la mano. La proposta era arrivata al Festival di Venezia. Il modello e ex corteggiatore di Uomini e Donne si è inginocchiato, elegantissimo con il suo abito da sera con tanto di papillon, e aveva tirato fuori l’anello sul tappeto rosso. E lei, dopo un iniziale imbarazzo, aveva detto sì.