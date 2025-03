Per molti telespettatori l’esito del Grande Fratello sembra essere socntato. Infatti, Zeudi è data come vincitrice del reality show, soprattutto alla luce dell’ultima notizia, visto che la modella è diventata terza finalista nella serata del 10 marzo. Ma le malelingue hanno già parlato e ipotizzato cosa possa succedere in seguito alla sua vittoria.

Ovviamente Zeudi farà gli scongiuri, ma parte del pubblico del Grande Fratello che non sopporta la sua presenza ha fatto una previsione sul futuro della ragazza. Data come favorita per la vittoria, per la Di Palma poi potrebbero esserci difficoltà non da poco stando a quanto emerso sul web.

Leggi anche: “Una caduta impressionante”. Grande Fratello, perché per Chiara è finita malissimo





Grande Fratello, la voce su Zeudi: “Vince, ma poi brutta fine…”

Chi vede Zeudi negativamente ha detto la sua su quanto possa accadere al Grande Fratello. Il 31 marzo, giorno della finale, potrebbe esserci il suo trionfo. Ma c’è chi è convinto che il successo durerebbe poco, infatti è stato fatto un paragone con un’altra ex concorrente del programma Mediaset.

Un’utente di X, a proposito di Zeudi e del Grande Fratello, ha quindi scritto: “Zeudi Di Palma purtroppo vincerà il Grande Fratello, ma vi dico che farà la stessa fine di Jessica Selassiè“, in riferimento ad un successo non esaltante dell’ex vincitrice della trasmissione in onda su Canale 5.

Jessica Selassiè ha vinto il GF Vip nel 2022, ma in seguito non è riuscita ad irrompere definitivamente nel mondo dello spettacolo e della tv. E c’è chi è convinto che pure per Zeudi non ci sarà un grande successo.