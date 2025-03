Momento bruttissimo per Chiara al Grande Fratello, infatti la scoperta fatta durante la puntata ha rappresentato una vera umiliazione per lei. Una notizia incredibile, anche se c’è un motivo dietro il raggiungimento di un risultato che definire scarso è pure riduttivo. La sua speranza è che qualcosa possa cambiare fino a giovedì 13 marzo, ma per ora deve accettare questa situazione.

Infatti, Chiara ha ottenuto un dato veramente scoraggiante al Grande Fratello. Non si poteva aspettare di colare così tanto a picco, invece il peggiore degli incubi si è materializzato. Vediamo per quale ragione c’è stata una sorta di umiliazione per la Cainelli nelle scorse ore.

Grande Fratello, umiliazione per Chiara: cosa è successo nelle scorse ore

Nella serata del 10 marzo c’è stata la proclamazione della terza finalista e a prevalere in maniera clamorosa è stata Zeudi col 49,2% dei voti. Ma a fare rumore è stata anche e soprattutto la percentuale raggiunta da Chiara, che ha sorpreso tutti i telespettatori del Grande Fratello.

Chi ha avuto meno voti è stata proprio Chiara, che ha accumulato solamente lo 0,95%. Questo dato così basso sarebbe legato al mancato supporto dei fandom Shailenzo e Zelena, infatti questi ultimi hanno dovuto votare rispettivamente Shaila e Zeudi e non hanno potuto sostenere la Cainelli.

Nel prossimo televoto del Grande Fratello Chiara è a rischio eliminazione assieme a Stefania e Helena, quindi in questo caso la Cainelli potrebbe ottenere nuovamente sostegno dagli Shailenzo e dalle Zelena.