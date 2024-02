Chiuso il triangolo Greta-Mirko-Perla al Grande Fratello, la gieffina Greta Rossetti pare essersi nuovamente incastrata in una dinamica molto simile con due concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini. Si tratta di Sergio D’Ottavi e Vittorio Menozzi. Nell’ultima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini si è infatti parlato molto del rapporto dell’ex volto di Temptation Island con i due uomini.

Due rapporti, a detta della stessa Rossetti, molto diversi tra loro, ma che a quanto pare faticano a convivere. A Sergio, infatti, la situazione non piace affatto, e per questo ha chiesto a Greta di essere sincera una volta per tutte. “Meglio che mi parli chiaro Greta, perché senza sapere i contesti le persone io non le capisco”, ha detto Sergio a Greta.

Leggi anche: “Fanno così, te lo dico io”. Beatrice contro il Grande Fratello: dopo 5 mesi non si tiene più





Grande Fratello, l’assurda domanda di Greta a Sergio

“Ti reputo una persona pura e profonda e so che hai attenzione verso gli altri. Pochi hanno questa profondità – ha detto Greta Rossetti – Io mi circondo solo di persone simili a me. Devo capire che non ti approfitteresti mai della fragilità di una persona. Io proteggo sempre le persone fragili, anche a costo di andare contro me stessa”.

Sergio non è convinto che tra Greta e Vittorio ci sia solo amicizia e si è confidato con Rosy Chin: “Non è capace di decidere? Non voglio che prenda una posizione, sono la prima persona libera, ma a un certo punto voglio vedere concretezza”.

Tra Greta e Sergio si è creata una sorta di gelo, cosa ce evidentemente sente già la mancanza delle loro chiacchierate. E così, almeno questo è quello che pensano i social, pur di parlare con lui, questa mattina Greta ha ‘gelato’ il concorrente con una domanda a dir poco assurda.

“Non ti vedo mai andare in bagno, ma tu ci vai?”, ha chiesto Greta a Sergio facendo riferimento proprio ai suoi bisogni più intimi. D’Ottavi è rimasto sconvolto dalla domanda e nei primi momenti non ha risposto. A questo punto Greta ha nuovamente chiesto: “Ci vai? Non ti vedo mai bagno”.

lei che sta mattina si domandava se sergio andasse in bagno ⚰️ #GrandeFratello #sergetti pic.twitter.com/l3YLHIZW7D — gre || 🪩🐆 (@geminiqnx) February 9, 2024

Sergio è rimasto basito, ma anche il pubblico non ha compreso il perché della domanda di Greta: “Greta che chiede a Sergio se va mai in bagno… Forse perché non la caga?”, “la disperazione di greta nel chiedere a sergio quante volte va in bagno pur di rivolgergli parola la sento fin qui…”, si legge su X. “Greta non sa più come fare con sergio per parlarci gli ha chiesto se va al bagno durante il giorno voi capite la disperazione”, scrive ancora un utente.