Incredibile notizia su Ilary Blasi, infatti potrebbe essere sostituita all’Isola dei Famosi. Di questo si era parlato anche nei mesi scorsi, ma adesso c’è un particolare in più. Infatti, è uscito il nome di chi prenderebbe il suo posto alla conduzione del reality show, che comincerà dopo il Grande Fratello. Una vera e propria bomba, che cambierebbe proprio tutto.

Ilary Blasi sarebbe quindi estromessa e sostituita all’Isola dei Famosi da questa persona che lei tra l’altro conosce benissimo. Hanno lavorato fianco a fianco e ora potrebbe scipparle il lavoro. Mediaset avrebbe pensato di affidarsi a lei per rendere ancora più accattivante il programma. La notizia è stata data in anteprima dal sito Dagospia nelle ultime ore.

Leggi anche: “La verità su me e Francesco”. Flavia Vento in tv, il momento è finalmente arrivato





Ilary Blasi sostituita all’Isola dei Famosi? Chi prenderebbe il suo posto

Dagospia ha quindi sganciato la bomba atomica sul futuro di Ilary Blasi, che verrebbe sostituita all’Isola dei Famosi. Le attenzioni dell’emittente di Pier Silvio Berlusconi si sarebbero spostate su un’altra figura nota in televisione e che ha avuto fortuna anche grazie a questo reality. E ora per lei ci sarebbe una promozione decisamente interessante.

Mediaset non avrebbe più intenzione di far condurre ad Ilary l’edizione 2024 dell’Isola dei Famosi e al timone della stessa ci sarebbe Vladimir Luxuria, che è opinionista del reality show di Canale 5. Potrebbe esserci una specie di puntata zero da affidare all’ex politica italiana, che ha affiancato Enrico Papi nella scorsa edizione. Non resta che aspettare comunicazioni ufficiali.

Luxuria ha ricoperto nel 2022 e 2023 il ruolo di opinionista dell’Isola, mentre due anni fa è stata anche concorrente de Il cantante mascherato su Rai1 nonché concorrente anche di Alessandro Borghese – Celebrity Chef su TV8.