Il terremoto in Rai continua a non fermarsi. Un altro conduttore sarebbe ormai ad un passo dall’addio, stando alle indiscrezioni di queste ore. A parlarne in anteprima è stato il sito Dagospia, che si è anche soffermato su Stefano De Martino. Quest’ultimo dovrebbe condurre Affari Tuoi al posto di Amadeus, ma la casa di produzione Banijay non sarebbe convinta.

Il manager di De Martino starebbe lavorando per convincerli a sceglierlo e vedremo come andrà a finire. Intanto, la Rai potrebbe dover rinunciare ad un altro conduttore. L’addio sarebbe ormai dietro l’angolo, sebbene non sia ufficiale. Il giornalista Giuseppe Candela ha fornito infatti delle rivelazioni sul futuro di questo presentatore, che dovrebbe essere mandato via.

Rai, altro conduttore verso l’addio: chi è

Dunque, la Rai starebbe ormai attuando una vera e propria rivoluzione. Questo conduttore prossimo all’addio è un volto storico di una trasmissione parecchio apprezzata. Ma ora ci sarà questa variazione importante e quindi c’è anche grande curiosità per chi sarà il suo successore. Andiamo a vedere insieme cosa ha annunciato Dagospia nelle scorse ore.

L’addio riguarderebbe Massimo Bernardini, conduttore di Tv Talk: “Massimo Bernardini, salvo colpi di scena, non condurrà la prossima edizione di Tv Talk. Programma che ha ideato nel 2001, in onda prima sull’emittente cattolica Sat2000 con il titolo Il Grande Talk, dall’anno successivo realizzato in collaborazione con Rai Educational. Una notizia inattesa”.

E infine è stato detto su Bernardini: “Bernardini, che il prossimo luglio compirà 69 anni, lascerà Tv Talk il prossimo giugno ma a destare qualche preoccupazione è la scelta del futuro conduttore o conduttrice. Arriverà un nome all’altezza?”.