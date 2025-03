Nella Casa del Grande Fratello c’è tempo per tutto, anche per le missioni… sentimentali. Negli ultimi giorni, Mariavittoria Minghetti ed Helena Prestes hanno dato vita a una delle scene più esilaranti dell’edizione, unendo le forze per lanciare un appello nazionale, rigorosamente ironico, con un solo obiettivo: tenere d’occhio i loro fidanzati, Tommaso Franchi e Javier Martinez, rimasti fuori dal gioco.

L’idea è nata durante una chiacchierata tra le due concorrenti, mentre erano a letto a condividere dubbi, paure e qualche paranoia sul comportamento dei loro partner nel mondo reale. La preoccupazione, ovviamente, era che i due potessero approfittare dell’assenza delle rispettive compagne per… “distrarsi”.

GF, appello a tutta Italia di Helena e MaVi

Helena, con la sua consueta ironia, ha lanciato il primo allarme: “Vedrai quante foto ci saranno! È meglio che stiano dentro casa”. A quel punto, Mariavittoria ha colto la palla al balzo con un’idea: “Facciamo un appello! Anzi, andiamo subito in cucina, lo registriamo e poi torniamo a letto”. Detto, fatto. Le due gieffine sono corse in cucina, si sono posizionate davanti a una telecamera e hanno improvvisato un appello surreale quanto spassoso. “Buonasera a tutti — esordiscono con tono solenne — vogliamo fare un appello a tutte le persone di Roma, Milano, Marche, Siena e San Rocco: telefonini accesi!”.

Il messaggio, rivolto agli italiani delle zone “frequentate” da Tommaso e Javier, è stato chiaro: occhi aperti e massima vigilanza. Ma Mariavittoria ha subito messo in dubbio l’efficacia della strategia: “Ma non è che questi adesso vanno in un’altra regione a fare casino?”. E allora si cambia tattica. Con fare cospiratorio e complicità alle stelle, rilanciano: “Appello a tutta Italia: state attenti se vedete Tommaso e Javier! Mandate tutto ad Alfonso e alla redazione del Grande Fratello. Noi dobbiamo sapere la verità. Siate discreti! E taggateci, così quando usciamo capiamo se vale la pena continuare la storia oppure… ciao!”.

Dopo il momento da investigatrici provette, le due sono tornate tranquillamente a letto, lasciando il web in preda alle risate. Il video dell’appello ha infatti fatto il giro dei social, raccogliendo consensi e commenti divertiti. Tra gelosie giocose e strategie da reality, la coppia Mariavittoria–Helena si è confermata una delle dinamiche più spassose e autentiche di questa edizione. E chissà se, una volta fuori, troveranno davvero tutto tranquillo o se dovranno davvero dire… “ciao”.