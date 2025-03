Sono rimasti in sei al Grande Fratello. Helena, Zeudi, Chiara, Jessica, MaVi e Lorenzo, unico uomo della casa. Solo Chiara e MaVi non sono ancora finaliste e anzi una delle due non lo sarà mai perché verrà eliminata proprio lunedì 31 marzo. L’altra arriverà fino alla fine. Ovvio che i fandom sono scatenati ma chi credeva che l’appoggio dei sostenitori di Zeudi per Chiara fosse decisivo potrebbe ricredersi.

Decisamente ricredersi. Perché come riporta il sito Blasting News, secondo i 726 utenti che hanno partecipato fino alle ore 18:20 del 28 marzo al sondaggio di Reality House, a guadagnarsi il posto in finale sarebbe MaVi e con percentuali che non lasciano spazio a dubbi. La dottoressa e fidanzata di Tommaso ha infatti raggiunto l’ 83% dei consensi e batte di gran lunga Chiara, ferma al 17%.

GF, MaVi chiusa in bagno: Zeudi dice tutto a Chiara

Solo lunedì sapremo la verità, se davvero MaVi avrà la meglio su Chiara che, nonostante sia entrata in gioco da molto meno tempo di lei ha un grande seguito. Nella casa ovviamente non hanno idea di proiezioni e sondaggi e le giornate scorrono tra bilanci, gag, pensieri e momenti divertenti.

Ma anche confidenze e una, pesantissima, riguarda proprio la dottoressa. Parlando con Chiara, Zeudi è parsa visibilmente preoccupata per Mariavittoria, chiusa in bagno. “Mi dispiace, lo fa ogni volta, non so come si può…”, ha detto all’amica, anche lei turbata da questa rivelazione.

Ma cosa stava facendo MaVi sola e chiusa in bagno? C’è chi suppone che si fosse rifugiata lì per vomitare. Non c’è assolutamente certezza, si tratta di una supposizione dei fan che però è suffragata da un altro episodio. In un’altra occasione, infatti, i telespettatori avevano commentato il fatto che Tommaso le avesse tolto delle patatine supponendo che fosse proprio per evitare si provocasse il vomito. La clip con Zeudi e Chiara ha ovviamente fatto il giro dei social e preoccupato tutti.