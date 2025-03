Tra gli eliminati del Grande Fratello l’attenzione è ora più che altro concentrata su Shaila. La ballerina è uscita clamorosamente lunedì scorso, durante la semifinale, insieme a Javier e Giglio ma a differenza di questi ultimi due è l’unica che ha mantenuto un certo riserbo. Praticamente sparita, stando a fonti a lei vicine si sta concentrando sugli affetti e sulla famiglia da quando ha lasciato la casa.

Questo suo silenzio non fa che alimentare gossip e indiscrezioni, come quelle della richiesta agli autori del GF di cui abbiamo parlato qui sotto ma anche di un possibile addio a Lorenzo proprio durante la finalissima del 31 marzo prossimo. In questi sei mesi passati nella casa i due in effetti si sono mollati e ripresi diverse volte e l’ultima sembrava definitiva.

Leggi anche: “Vi devo parlare subito”. Da fuori Shaila chiama il Grande Fratello: la reazione di Lorenzo





GF, mossa drastica di Shaila

L’ex velina di Striscia la Notizia sembrava davvero convinta di rimanere sola e infatti ha mantenuto la sua posizione per giorni. Poi però a un passo dalla semifinale e anche su impulso di Giglio gli Shailenzo sono tornati a fare coppia. Ma come detto da quando lei è fuori i rumor sulla rottura non si contano.

Un amico ha dichiarato che Shaila non “sa come toglierselo di torno”, per Deianira Marzano la ballerina avrebbe “dei ripensamenti e sarebbe in crisi” e infine la giornalista Grazia Sambruna ha addirittura rivelato che potrebbe lasciare Lorenzo in diretta durante la finale. Cosa c’è di vero?

Non Shaila che cancella tutti i post del GF (si anche quelli con il suo grande amore tossico)



Gli #Shailenzo sono definitivamente morti #grandefratello #heleners pic.twitter.com/f0iOWyeHy9 — Meu.Deus 52,22% (@criticalwoman00) March 28, 2025

Chi glielo dice agli #Shailenzo che Shaila ha praticamente mollato Lorenzo? Fino a ieri aveva i loro post insieme nel feed, ora non ci sono più. Svegliatevi, non giustificate robe, le cose stanno così secondo me#grandefratello — Sam&Dean – Carry on my wayward son (@CiupiSupporterr) March 28, 2025

Ma Shaila che cancella tutti i post e mette il cuore malato quanto sta recitando? # grandefratello — AmorvincitOmnia (@Psicoccola) March 28, 2025

Una certezza in realtà ora è arrivata. Poco fa e a sorpresa Shaila è tornata attiva sui social e cancellato tutti i post Instagram in cui appariva Lorenzo e questa mossa ha mandato in tilt i fan degli Shailenzo. Non solo, tra le Storie ha poi caricato l’immagine di un cuore ferito. È il preludio dell’addio che darà al modello lunedì? Per molti tutto questo significa che di fatto l’ha già mollato…