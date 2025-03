Dopo l’eliminazione dalla semifinale del Grande Fratello, il silenzio social di Shaila Gatta sta facendo più rumore di mille dichiarazioni. L’ex velina, che aveva attirato l’attenzione per il suo percorso nella Casa e per la relazione con Lorenzo Spolverato, sembra ora intenzionata a chiudere tutti i conti in sospeso, sia dentro che fuori dal reality.

Secondo le ultime indiscrezioni, la ballerina campana sarebbe in rotta non solo con il fidanzato, ma anche con parte del pubblico. A destare sospetti, infatti, è stato un acceso scambio di battute con alcune fan di Zeudi Di Palma presenti in studio durante la puntata dell’eliminazione, seguito da un presunto battibecco con Stefania Orlando, volto storico del programma. Poi, il silenzio. Un silenzio che i fan hanno interpretato come un chiaro segnale: Shaila starebbe riflettendo su tutto… compresa la sua storia con Lorenzo.

GF, Shaila e la richiesta agli autori su Lorenzo

A rafforzare i dubbi è arrivata una voce dalla produzione: Shaila avrebbe chiesto di riavere tre magliette lasciate nella Casa e il suo profumo, richiesta apparentemente innocua, ma che avrebbe fatto andare Lorenzo su tutte le furie. “Perché tanta urgenza?”, si sarebbe chiesto lui, secondo fonti vicine al reality. Ma il vero colpo di scena potrebbe arrivare durante la finale di lunedì 31 marzo, quando – stando a quanto riportato dalla giornalista Grazia Sambruna – sarebbe previsto un confronto in diretta tra Shaila e Lorenzo, nel quale la ballerina sarebbe pronta a dichiarare la fine della relazione. E non sarebbe un addio pacifico.

Secondo i rumor, Shaila avrebbe definito il rapporto con Lorenzo “tossico”, sostenendo di essersi sentita manipolata e persino danneggiata nel gioco per vantaggio personale di lui. Ma non finisce qui. In quello che potrebbe trasformarsi in uno dei momenti più clamorosi della finale, Shaila starebbe valutando di smascherare il cosiddetto “guru della moda”, personaggio apparso nel programma e vicino a Lorenzo. A quanto pare, l’ex velina nutrirebbe forti dubbi sulla reale identità del ragazzo, sospettando che non sia chi ha dichiarato di essere.

L'altro ieri il giacchetto, oggi le 3 magliette più il profumo…

Cara Shaila ma se lui è il tuo uomo e voi due siete l'unico amore vero non potevi aspettare 3 giorni? #grandefratello #heleners — Cristiano (@Cristiano70027) March 28, 2025

Se la rottura sarà ufficializzata in diretta nazionale o resterà un colpo di teatro sospeso, lo scopriremo solo lunedì sera. Una cosa però è certa: il capitolo tra Shaila e Lorenzo potrebbe chiudersi nel modo più spettacolare possibile, sotto gli occhi di milioni di telespettatori.