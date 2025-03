Critiche a Stefania Orlando, il pubblico social del Grande Fratello è scatenato contro di lei. “Che delusione Stefania Orlando. Una pagliaccia é diventata, questo grande fratello le ha fatto malissimo. Sempre dalla parte delle donne, mi raccomando. Vorrei sapere cosa ne pensate voi fan”, si legge su X. E ancora: “Ci hai traditi, pensavamo fossi diversa”. Non è la prima volta che Stefania viene presa di mira. Nelle ultime settimane alcuni haters sui social che l’hanno attaccata duramente per non essere mai diventata madre.

Un argomento delicato, che la Orlando ha sempre preferito trattare con discrezione, senza mai esporsi troppo. Poi, davanti all’ennesimo attacco, aveva deciso di rompere il silenzio incassando un sostegno insaspettato. A difenderla pubblicamente è stata Ginevra, la mamma di Tommaso Franchi, ex concorrente del Grande Fratello con cui Stefania ha stretto un legame speciale all’interno della Casa.





Grande Fratello, critiche contro Stefania Orlando

In una lettera commovente, la signora ha espresso tutta la sua stima nei confronti della Orlando, dipingendola come una donna straordinaria, capace di offrire amore, cura e sensibilità ben oltre i confini della maternità biologica. “Non ho mai visto una mano così gentile come quella di Stefania appoggiarsi sul braccio di mio figlio mentre lo ascoltava”.

“Quegli sguardi pieni d’intesa a tavola, quelle parole di incoraggiamento arrivate sempre al momento giusto…”, ha scritto Ginevra. Un rapporto, quello tra Tommaso e Stefania, così intenso e profondo da averle fatto dire: “Il contatto che mio figlio ha avuto con lei è stato più presente di quello che ha avuto con sua nonna”. Stavolta è stata presa di mira per avere risposto ad un posto su X.

Che delusione Stefania Orlando. Una pagliaccia é diventata, questo grande fratello le ha fatto malissimo. Sempre dalla parte delle donne, mi raccomando. 🤗 Vorrei sapere @LaSambruna cosa ne pensa? https://t.co/xTfKB9pu7R — Matteo 🌪️🦇🐌 (@matteo_mb_) March 28, 2025

Nel post si dava delle sciacquette ad altre donne della casa e salvata solo Stefania che ha risposto con un grazie. Abbastanza per far scatenare il putiferio. Adesso cosa risponderà Stefania?