Anche se fuori dal Grande Fratello, Shaila continua ad essere al centro dell’attenzione. Ancora di più, se è possibile. Uscita in semifinale insieme a Giglio e Javier, mentre i suoi ex compagni di avventura hanno subito ripreso in mano i propri social pubblicando foto e dediche alle fidanzate Yulia e Helena, lei si sta tenendo a debita distanza dal clamore mediatico.

Come sparita. Dicono si stia godendo i suoi affetti ma dicono anche che abbia intenzione di lasciare Lorenzo appena il reality finirà. E infatti pare anche che non segua il fidanzato su Instagram. Lo ha svelato Myrta Merlino nella puntata di Pomeriggio 5 trasmessa il 27 marzo 2025 e la cosa ha chiaramente scatenato i suoi opinionisti.

Shaila rompe il silenzio dopo il GF

Tra questi Patrizia Groppelli ha ipotizzato che, alla sua uscita, Lorenzo potrebbe ricevere un’amara sorpresa: “Sai cosa succederà? Non solo lui non vincerà, ma quando uscirà non ritroverà Shaila, al massimo la troverà con un altro…”. Non è la sola, come abbiamo detto, a pensare che tra gli Shailenzo finirà. Chiaramente queste voci hanno scatenato il panico tra i fan di questa coppia che potremmo definire simbolo dell’edizione ancora in corso del GF.

Ma Shaila che dice? Nelle scorse ore, all’ennesimo rumor, ha finalmente rotto il silenzio ma a modo suo. La ballerina ha infatti pubblicato un video in cui ironizza con Giglio sulle ali che indossa per la realizzazione del calendario. Nel filmato, Shaila scherzando, dice che le ali stavano cadendo per le troppe fesserie che stava ascoltando. Un modo, secondo quanto sottolineano molti utenti, per zittire tutte le voci degli ultimi giorni. Quindi tutto ok con Lorenzo? Così pare. E così sperano i fan.

Shaila che nel canale broadcast pubblica questo video. Ecco la risposta a tutti i gossippari 😂😂 #shailenzo pic.twitter.com/GkI529HqWN — .🫨 (@StanPedr0) March 27, 2025

Non solo. Ha anche inviato un audio in cui dice: “Piccoli cucciolini adorati, buongiorno anzi, buon pomeriggio. Questo video rispecchia il mio mood interiore, sto continuando ad essere dissociata dal mondo. Ci sentiremo prima o poi, vi bacio tutti, grazie davvero di cuore per questo amore che sto ricevendo. Ricordate che la vita va sempre vissuta e vista con una chiave in vista positiva quindi vedo sempre il bicchiere mezzo pieno e la vita è bella perché il mondo è fatto a colori. Un bacetto”. Il sentore è che tornerà ufficialmente sui social solo dopo la finale del Grande Fratello.