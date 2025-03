Tempo di ultime riflessioni prima della finale del Grande Fratello. Sconsolata, nelle scorse ore Chiara ha rotto il silenzio davanti a Lorenzo e Zeudi e ha svelato per quale motivo non dovrebbe essere la finalista e quindi a prevalere dovrebbe essere Mariavittoria.

Parole molto forti quelle di Chiara, che ha aperto una discussione nel pubblico del Grande Fratello. Lei è convinta che non sarà una finalista del reality show di Canale 5 perché è arrivata ad una conclusione negativa, che invece premierebbe la sua antagonista Mariavittoria.

Grande Fratello, Chiara convinta: “Perché non sarò finalista”

Chiara non ha molti dubbi su ciò che accadrà al Grande Fratello nell’ultima puntata del 31 marzo. Ha pure citato un ex concorrente del reality show, Iago, ma i telespettatori hanno puntato il dito contro la Cainelli. Andiamo a vedere insieme cosa ha voluto dire davanti alle telecamere.

Chiara ha esclamato: “Non credo che sarò la finalista perché, come diceva Iago, la meritocrazia non esiste“. Quindi, secondo la sua opinione, meriterebbe più lei rispetto a Mariavittoria di approdare in finale. Ma su X non tutto il pubblico è concorde: “Certo che non esiste e lo spiega che Chiara sia ancora lì”.

kiava: 'non credo che sarò la finalista perchè come diceva Iago la meritocrazia non esiste'



CERTO CHE NON ESISTE E LO SPIEGA CHE TU SIA ANCORA LÌ



si crede davvero stocazzo#heleners #helevier #grandefratello pic.twitter.com/b5UzncgTqI — 🤍💙 (@Esticactus1) March 28, 2025

Capiremo solo durante la puntata se Chiara davvero perderà il confronto con Mariavittoria o se invece sarà la fidanzata di Alfonso a prevalere.