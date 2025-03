Il Grande Fratello finirà lunedì 31 marzo. I giochi sono ancora apertissimi, le classifiche e i pronostici cambiano di ora in ora e le ultime notizie danno Helena per favorita. La modella brasiliana avrebbe clamorosamente sorpassato Zeudi, che fino a poco fa era prima. Ma le cose andranno davvero così? Intanto MaVi e Chiara sono in sfida: solo una di loro riuscirà ad accedere all’ultimo step e provare così a vincere questa edizione.

L’unico maschio rimasto nella casa è Lorenzo. Il modello è stato eletto primo finalista settimane e settimane fa, seguito poi a ruota da Jessica, Zeudi e infine Helena, che durante la semifinale ha sì dovuto salutare il suo Javier ma ha anche portato a casa il risultato. Ma torniamo a Lorenzo, che nelle scorse ore ha ammesso quanto sia importante per lui la vittoria e, soprattutto, perché dovrebbe trionfare lui.

Leggi anche: “E dai, tu e il Grande Fratello…”. Helena l’ha detto: Lorenzo smascherato a pochi giorni dalla finale





Lorenzo: “Perché devo vincere io il GF”

Chiacchierando con Chiara e Zeudi, in breve il modello milanese ha dichiarato che dovrebbe trionfare lui perché all’interno della casa è maturato, ha smussato i suoi difetti e soprattutto perché altre finaliste sono uscite e poi rientrate. Non sa però che in questi mesi è stato aspramente criticato e moltissimi, tra spettatori e opinionisti tv, lo volevano fuori da mesi.

“Io ho sognato che vince MariaVittoria – ha detto Lorenzo -, lei è molto furba, poi ha due amiche come Jessica ed Helena che sono uscite e rientrate e sanno tante cose. Basta andare sotto il piumone e scoprire tutto. Infatti non sono contento per il gruppo che abbiamo qui con noi in finale”.

E poi: “Io devo vincere, è la mia giustizia personale. Sono arrivato in finale con persone che hanno avuto la possibilità di uscire rientrare, guardare tutto, sapere robe. Io non lo dimentico! Questa è gente che si è studiata tutto. Io no, che cavolo ho visto? Poi a me hanno bacchettato perché ho guardato il profilo Instagram di Tommaso. Ma ci rendiamo conto?! Jessica è uscita e si è guardata i profili di tutti, ma li aveva già visti anche prima di entrare qui. Io non ho mai adulato o leccato nessuno per arrivare, ecco perché devo vincere”.