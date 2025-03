Helena e Lorenzo entrambi finalisti del Grande Fratello. Com’è noto, i due modelli avevano stretto un’amicizia speciale all’inizio del reality, con la brasiliana che si era infatuata di lui. Quando però, dopo la trasferta spagnola, lui ha “scelto” Shaila il loro rapporto è pian piano deteriorato, fino a diventare veri e proprio ‘nemici’, rivali insomma. Ma ora sono rimasti in pochissimi in casa ed è inevitabile non rivolgersi la parola.

Tanto più che proprio nelle ultime settimane c’era stato un avvicinamento. Oltre a loro, sperano di arrivare alla vittoria Jessica, MariaVittoria, Chiara e Zeudi. Le prime due lunedì si sfideranno al televoto per conquistare l’ultimo posto in finale mentre l’altra dorme sonni tranquilli da tempo ormai. La ex Miss Italia era infatti stata eletta come terza finalista.

GF, Helena smaschera Lorenzo

Ma tornando al rapporto Helena-Lorenzo, poche ore fa c’è stata una scena che non è passata inosservata. I due si trovavano in giardino insieme a Chiara quando, a un certo punto, la brasiliana è stata chiamata in confessionale. Ma proprio mentre rientrava in casa per raggiungerlo, si è lasciata scappare una frase.

“Ma dai, non ci sono novità… tu lo saprai Lorenzo. Tu lo sai perché con il Grande Fratello giocherellone siete… amici”, gli ha detto Helena prima di lasciarlo in giardino con Chiara, che non ha potuto fare a meno di ridacchiare sotto i baffi. Lui, visibilmente turbato, ha ribattuto solo con un “Hele… Ecco, ti conviene” mentre lei si allontanava. Insomma, una reazione piuttosto ambigua quella di Lorenzo, tanto da far pensare che quella di Helena non fosse solo una battuta.

Da tempo, in realtà, si mormora di un presunto accordo tra Lorenzo e gli autori del Grande Fratello. Questo perché in più occasioni ha fatto delle previsioni su futuri eliminati che poi si sono rivelate azzeccate. Non solo, molti sostengono come sia stato più e più volte “protetto” e salvato da provvedimenti o squalifiche per alcuni suoi atteggiamenti fuori luogo.