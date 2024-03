Insieme ad Anita Olivieri è Alessio Falsone il concorrente più discusso del momento al Grande Fratello. Del resto da quando è entrato all’interno del reality show si è subito fatto notare. Prima per gli scontri con Simona Tagli, che ha condiviso con lui l’ingresso nella casa, poi per i flirt. Si è avvicinato a Greta Rossetti, poi a Perla Vatiero e adesso ha una “relazione” con Anita. Una volta che si sono abbandonati alla passione sembrava che lui volesse già fare un passo indietro ma dalle ultime dichiarazioni si può effettivamente parlare di storia con la romana.

Alessio ha infatti ribadito quanto già detto nei giorni scorsi: quando Anita sarà eliminata, anche lui lascerà il Grande Fratello. “Secondo voi, dopo che ho detto che io sarei uscito se fosse uscita Anita, se giovedì Anita esce, io posso uscire?”, ha detto agli altri tra cui Massimiliano Varrese, Paolo Masella e Greta Rossetti. Che gli ha chiesto: “Tu vuoi uscire?”. A quel punto la risposta che toglie ogni dubbio: “Sì, sì, se esce Anita esco anch’io. Basta”.

GF, Alessio smascherato dalla ex

Insomma, dopo un breve raffreddamento iniziale Alessio e Anita ora sembrano più uniti che mai. Al punto che lei gli ha confidato anche dei dettagli della sua relazione con Edoardo Sanson, tra cui la reazione scomposta che il giovane aveva ogni volta che lei si allontanava: “Piangeva e diceva di non farcela senza di me”.

Ma le perplessità su questa ‘coppia’ restano e non solo per Beatrice e Simona, le prime a dubitare. Gran parte del pubblico non crede ad Anita dal principio, accusata di essere in combutta con un autore e quindi “raccomandata” ma nemmeno ad Alessio, che starebbe solo giocando di strategia per arrivare alla finale.

E la segnalazione arrivata a Deianira Marzano da una ex fidanzata di Alessio confermerebbe questo sospetto. Un utente ha infatti chiesto a mezzo Instagram a questa ragazza di cui non si conosce il nome da chi sia più attratto il concorrente, da Perla o da Anita. La risposta? Nessuna delle due. Evidentemente lei che conosce bene i suoi gusti sa per certo che non si starebbe comportando in maniera sincera.