Grande Fratello, due finaliste sono già sicure. Sono Beatrice Luzzi, proclamata ormai settimane fa, e Rosy Chin, che invece è fresca di nomina perché si è scoperto nell’ultima puntata andata in onda, quella di lunedì scorso. Manca ancora un po’ di tempo alla serata decisiva, quella che incoronerà il viciniore o la vincitrice di questa lunghissima edizione del reality show targato Alfonso Signorini ma nemmeno troppo.

Le ultime informazioni circa la data della finale sono arrivate dalla bocca di Cesara Buonamici, intervistata a Pomeriggio 5 poco prima della diretta. Intanto c’è una grande novità quest’anno, perché per la prima volta nella storia del GF i concorrenti festeggeranno nella casa non solo il Natale ma anche le festività pasquali. La finalissima dovrebbe infatti andare in onda giovedì 4 aprile, come annunciato dall’opinionista.

“Chi vince il GF”: parla Fiordaliso

Pasqua 2024 è infatti il 31 marzo, Pasquetta il primo aprile e proprio in quest’ultima data non dovrebbe esserci la messa in onda del reality, che poi si chiuderebbe direttamente con l’atto finale pochi giorni dopo. Ma chi vincerà? Fiordaliso, che è è stata una delle grandi protagoniste di questa edizione del Grande Fratello, non ha dubbi.

In un’intervista rilasciata al settimanale Chi, la cantante ha svelato che “sicuramente vincerà Beatrice e se lo merita”. L’attrice per Fiordaliso “è una donna che ha deciso di non mollare. Mi aveva detto che era rientrata nella casa perché aveva lasciato tante cose all’ultimo momento. In Beatrice si ritrovano tutte le donne che non ce l’hanno fatta, non più giovanissime, in cerca di riscatto”.

“Però, mi dispiace vedere che persone forti non vengano percepite così dal pubblico. Per esempio ad Anita, che io amo, non viene perdonato il fatto di essere bella e giovane. Prima era un quid in più, adesso è diventata una colpa”, ha aggiunto Fiordaliso nell’intervista al magazine. Andrà davvero così?