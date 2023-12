Al Grande Fratello ha fatto scalpore l’eliminazione di Mirko dal programma, nonostante fosse in atto la dinamica tra lui e le ex Greta e Perla. Alfonso Signorini ha spiegato il motivo per il quale l’ex concorrente di Temptation Island ha lasciato il reality. Ci sono state diverse accuse nei confronti del programma e dello stesso conduttore, ma lui ha subito colto l’occasione per dare la sua versione e spegnere immediatamente le polemiche.

Prima della diretta del Grande Fratello è stato invitato dalla collega Myrta Merlino a Pomeriggio Cinque e la domanda su Mirko è stata inevitabile. Signorini ha detto perché il pubblico avrebbe deciso di farlo uscire e di non far proseguire quindi la vicenda sentimentale che lo riguardava. La sua spiegazione è stata molto onesta e spontanea e ha fatto capire che comunque la stessa trasmissione ha avuto delle ripercussioni in tal senso.

Grande Fratello, perché Mirko è uscito: la spiegazione di Signorini

Ci sarebbe quindi una ragione precisa che avrebbe fatto propendere i telespettatori del Grande Fratello verso quella decisione di non voler più vedere Mirko nella casa. Il televoto è stato inflessibile con l’ex gieffino e Signorini ha rivelato che, secondo lui, il giovane non sarebbe stato in grado di reagire adeguatamente alla situazione e in questo modo sarebbe stato punito duramente da coloro che seguono la trasmissione.

Davanti alle telecamere di Pomeriggio Cinque, Signorini ha quindi esclamato: “Quello di Mirko è stato un eccesso di bontà, che però al pubblico non è arrivato. Dicono spesso che noi manipoliamo i voti, ma l’uscita di Mirko dimostra che le cose non stanno così, per noi infatti si è rotta una dinamica che era fondamentale“. La sua mancata scelta tra Greta e Perla sarebbe alla base della decisione del pubblico, anche se il presentatore Mediaset ha speso belle parole per lui.

Signorini è certo del fatto che Mirko sia solamente un bravo ragazzo e abbia agito così per non ferire le due ragazze. Ma la sua non scelta sarebbe stata la sua condanna nel programma, dato che il pubblico avrebbe voluto vedere più determinazione e chiarezza da parte del ragazzo.