Nella serata dell’11 dicembre è andata in onda una nuova puntata in diretta del Grande Fratello. E alla fine della stessa Beatrice ha manifestato la volontà di lasciare la casa definitivamente. Una presa di posizione inaspettata, che sta facendo preoccupare tutti i suoi fan. Ha ricevuto una bellissima sorpresa dai suoi due figli nel corso dell’appuntamento con Alfonso Signorini, ma improvvisamente si è sfogata con Monia e Fiordaliso.

Lei ha spiegato bene le ragioni che la stanno per indurre a prendere questa triste decisione. L’attrice è indubbiamente una delle grandi protagoniste di questo Grande Fratello, ma Beatrice vorrebbe lasciare il programma. Parlandone quindi apertamente con Monia, ha fatto intendere di essere ormai arrivata al limite e si è soffermata sul principale motivo che non la fa stare affatto tranquilla. E quindi potrebbe comunicare tutto al GF nelle prossime ore.

Grande Fratello, Beatrice vuole lasciare la casa: il motivo

Quindi, il primo sfogo al Grande Fratello pochi minuti dopo il termine della puntata Beatrice l’ha avuto con una delle nuove arrivate. Lei sarebbe davvero intenzionata a lasciare questa avventura, in particolare per quanto carpito durante l’incontro con i figli: “Qui così non posso proprio restare, la cosa che mi turba molto è che il mio secondogenito non ce la fa e me ne sono accorta, io lo sapevo. Io lo sapevo che era arrivato, sì, è arrivato, nel senso che non ce la fa più. Ho avuto prima la conferma”.

Poi ne ha parlato pure con Fiordaliso e l’idea di Bea non è sembrata cambiare: “Mancano ancora diversi mesi, tanta roba. Sono tanti due o tre mesi. Per i miei figli sono tanti. Sono qui da tre mesi, se fossero cinque mancherebbe poco. Fiorda tu non puoi fare nulla, hai già fatto tantissimo. Non cambierebbe nulla, io penso questo per i miei bambini”. La cantante ha però detto: “Non devi dire così, te l’hanno detto che non devi mollare e invece dovresti andare avanti per non darla vinta a nessuno. I tuoi figli ti vogliono qui dentro e te l’hanno detto. Stanno bene“.

Fiordaliso l’ha implorata di non mollare: “Dai che non manca molto, hai già fatto tre mesi qua dentro. Pensaci bene stanotte, ma ti consiglio di non farlo. Ti prego, non devi uscire“. Scopriremo quale sarà la sua scelta definitiva, anche se Beatrice è parsa davvero stanca e pronta a ritornare a casa dai suoi amati figli.