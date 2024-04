Importante aggiornamento su Beatrice dopo il Grande Fratello. Ha stavolta chiarito ogni aspetto sul suo futuro in televisione, infatti ben presto la vedremo all’opera in qualcosa di meraviglioso. In un’intervista rilasciata a Casa Chi si è soffermata su ciò che intende fare, sfruttando la scia della ritrovata notorietà grazie al reality show, però poi vinto da Perla Vatiero.

Sono uscite varie ipotesi su Beatrice, infatti dopo la fine del Grande Fratello tutti i suoi fan hanno da subito sperato in un futuro da protagonista nel piccolo schermo. E così sarà, stando ad alcune dichiarazioni rilasciate dalla seconda classificata della trasmissione di Canale 5. Andiamo a scoprire insieme cosa ha dichiarato l’attrice nelle ultime ore.

Beatrice, dopo il Grande Fratello futuro in tv: “Ecco cosa voglio fare”

Su Beatrice erano uscite indiscrezioni post-Grande Fratello che la proiettavano in un futuro, basato su una nuova recitazione in qualche fiction. Ma non sarà così: “La recitazione o la conduzione? Vorrei presentare un programma, anche perché tranne qualche raro caso la recitazione la trovo più noiosa. C’è sempre da aspettare qualcosa ed è un lavoro che morde poco la vita e per questo preferirei condurre”.

Al settimanale Chi Bea ha spiegato nei dettagli che tipo di trasmissione condurrà: “Per prima cosa vorrei fare un grande ritrovo con le persone che mi hanno sostenuto in questi mesi. E poi mi piacerebbe condurre un programma tutto al femminile. Amo le donne e, non avendo figlie femmine, quando i miei figli portano a casa le loro amiche ci parlo per ore: hanno velocità, ritmo, ti raccontano le cose in maniera dettagliata, mentre i maschi ci mettono molto di più a dire mezza parola”.

Infine, ha dato la sua opinione sull’avventura al GF: “Per me la casa, insieme con tante difficoltà, è stata anche una sorta di ricreazione. Al GF devo una cosa importante: ho potuto prendere una pausa dalla responsabilità del quotidiano. Poi in un certo senso, per difendermi, ho ripreso a lavorare”.