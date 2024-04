Beatrice Luzzi non ha vinto il Grande Fratello, si parla ancora di lei. L’attrice ha perso la finale contro Perla Vatiero, ex volto di Temptation Island, ma per tantissimi è stata proprio lei la trionfatrice del reality show condotto da Alfonso Signorini. Ospite a Verissimo, la scorsa settimana Beatrice Luzzi ha parlato dei dissidi con i suoi coinquilini e della sua esperienza nella casa del Grande Fratello.

L’attrice ha detto che spesso bisogna dire la verità anche se è cruda, e questo ha creato dei malumori con gli altri concorrenti. Beatrice Luzzi, è stata infatti la concorrente che ha raggiunto il record di nomination nella storia del Grande Fratello ma è anche quella che ha vinto più televoti uscendone vincitrice. Ovviamente escludendo l’ultimo, quello che ha portato alla vittoria di Perla Vatiero.

Beatrice Luzzi nella copertina di Chi: “Vi spiego perché ho vinto io”

“Sono un pò cruda, che non significa che sono cattiva o irrispettosa, ma ho il coraggio di dire la verità che può far male sul momento ma aiuta a costruire qualcosa”, ha spiegato l’ex concorrente del Grande Fratello ai microfoni di Silvia Toffanin. Questa settimana il magazine Chi, diretto dal conduttore del Grande Fratello Alfonso Signorini, ha dedicato la copertina a Beatrice Luzzi con tanto di titolo ”Vi spiego perché ho vinto io” e ovviamente sui social sono arrivati tantissimi commenti.

Secondo diversi utenti, Alfonso Signorini avrebbe così ‘regalato’ la vittoria del reality show a Beatrice Luzzi, vera protagonista del programma concluso il 25 marzo. “Alfonso ha letteralmente detto “Perla ha vinto? Mi vendico” #GrandeFratello”, si legge. “Bea che posa sulla copertina di Chi perché la vera vincitrice è stata lei e lo sanno tutti! Sempre più orgogliosa di te Bea”.

In copertina ci sono anche Mirko e Perla che parlano della loro luna di miele a Napoli e ovviamente i Luzzrs fanno notare come siano stati relegati al piccolo riquadro rispetto al servizio dedicato all’attrice. “Comunque dopo quella copertina con quella foto e quella frase in primo piano conferma ulteriormente che bea è la vera vincitrice del gf (non solo) ed è oggettivo mi dispiace #grandefratello”, si legge ancora.