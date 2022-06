Veronica Matteo dopo UeD, c’era tanta attesa da parte dei fan e ora la loro curiosità è stata saziata. Tronista e corteggiatore hanno chiuso la stagione 2021/22 del programma di Maria De Filippi. La scelta era praticamente scontata, perché il legame con il corteggiatore veneto è parso molto forte sin dall’inizio, anche se l’altro, Andrea, per un po’ l’ha fatta dubitare.

La scorsa settimana, dunque, Veronica è uscita dallo studio mano nella mano. Ma in questi giorni, dopo la fine del dating show, il pubblico ha iniziato a farsi domande. Perché Veronica e Matteo non si sono mostrati insieme dopo la scelta a UeD? Zero post e qualcuno ha iniziato a dubitare che ci fossero già i primi problemi.





Veronica Matteo dopo UeD: la prova che tutti aspettavano

Ma nessuna crisi tra Veronica e Matteo dopo UeD. Finalmente è arrivata la prova che tutti aspettavano: su Instagram foto e video del primo weekend insieme. La coppia ha festeggiato il compleanno di lei a Ferrara, a Bagno ristorante Le Piramidi con una festa total white. Ci sono già state le presentazioni in famiglia?

“Blessed”, la didascalia del post in cui Veronica e Matteo si fanno vedere insieme, più complici che mai. Ma in realtà, immagini a parte, grande affiatamento era merso anche nelle prime dichiarazioni rilasciate dall’ex corteggiatore a UeD Magazine, che aveva parlato di grande sintonia. “Abbiamo una complicità rara che, in passato, ero riuscito a trovare solo con il tempo ma che con lei è scattata subito”, ha detto Matteo della tronista.

E ancora: “Sto scoprendo in Veronica una ragazza molto dolce, che sa dare davvero tanto all’altro. E poi è una donna energica, divertente…”. Anche Veronica si è subito detta felice: ”Matteo ha un cuore d’oro, sincero. É un ragazzo sensibile, buono, educato e riesce a farmi sentire una principessa anche non facendo niente di particolare, semplicemente vivendo la quotidianità insieme”.

