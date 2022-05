Veronica e Matteo dopo la scelta a UeD. Chi non ama le sorprese sa già che questa è stata la scelta della tronista. Come spesso accade, infatti, gli spoiler sulle puntate arrivano molto prima della messa in onda stessa e infatti sono giorni che si conosce la fine del percorso dei protagonisti all’interno del dating show.

Le scelte di Veronica Rimondi e Luca Salatino verranno trasmesse prossimamente. Per quanto riguarda il tronista, che è rimasto con le corteggiatrici Lilli e Soraia, il pubblico assisterà alla scelta fatidica lunedì 30 maggio, fa sapere la pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover.





Veronica Matteo dopo scelta UeD: “Hanno infranto il regolamento”

La scelta di questa ultima tronista della stagione di UeD andrà invece in onda mercoledì 1 giugno, ultimo giorno di programmazione del dating show. E tra Matteo e Andrea a quanto pare Veronica sceglierà quest’ultimo. Ma attenzione, perché come riporta il sito Il Vicolo delle News, sempre informatissimo sulle vicende di UeD, la nuova coppia avrebbe già trasgredito il regolamento.

Il pubblico di UeD sa bene che c’è una regola su cui la redazione è sempre stata molto rigida: non mostrarsi sui social, e neanche in pubblico fino a quando non andrà in onda la puntata della scelta. Le puntate sono registrate, già ci sono gli spoiler e se le coppie si mostrassero già insieme avrebbe poco senso aspettare di vederli insieme in tv. Veronica e Matteo dopo scelta sembrano non aver seguito questa regola.

Il Vicolo delle News pubblica infatti la foto della nuova coppia che Matteo ha condiviso tra le sue Storie di Instagram. Il corteggiatore ha presto rimosso lo scatto realizzato da un’amica della tronista, che voleva farle gli auguri di compleanno, ma troppo tardi. La foto dei due prima ancora della scelta in tv è stata subito screenshottata. Una certezza c’è: Veronica e Matteo stanno ancora insieme dopo la scelta a UeD.

