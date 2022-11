Momento indimenticabile in arrivo a Verissimo per Silvia Toffanin. Mancano ormai poche ore alle due puntate di sabato 19 e domenica 20 novembre e ancora una volta la conduttrice televisiva avrà degli ospiti di eccezione. Ma stavolta c’è qualcosa che coinvolgerà proprio la padrona di casa in persona e siamo sicuri che ci sarà da commuoversi. A riportare tutto è stato il sito Lanostratv, che ha ricordato innanzitutto i nomi di coloro che si siederanno di fronte alla donna nell’appuntamento del sabato pomeriggio.

A breve vi diremo cosa dovrebbe succedere a Silvia Toffanin nei prossimi giorni. Ma comunque possiamo subito annunciarvi che sabato 19 novembre ci saranno l’attrice Simona Marchini, Lorella Boccia, Soleil Sorge, Gessica Notaro e Filippo Bolognini nonché Nina Corradini e Anna Basta. Il giorno successivo saranno presenti in studio Orietta Berti e suor Cristina, oltre a Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser.

Leggi anche: “È successo un anno dopo la morte”. Nadia Toffa, rivelazioni choc della mamma: “Era lei”





Verissimo, per Silvia Toffanin ci sarà una sorpresa

Parlando ancora degli ospiti, spazio anche alla presenza di Elisabetta Gregoraci. Ma sono altri due vip, uno del mondo della televisione e un altro di quello della musica, che dovrebbero sorprendere a Verissimo Silvia Toffanin. Lei probabilmente non si aspettava tutto questo, ma avrà davanti a sé qualcosa che difficilmente dimenticherà in pochissimo tempo. Andiamo a vedere insieme cosa ci dovremmo aspettare nella puntata del 20 novembre, coi telespettatori che non vedono l’ora di assistere a questo regalo.

Stando alle anticipazioni annunciate da Lanostratv, in studio ci sarà una sorpresa a Silvia Toffanin. Gli autori di tutto ciò sarebbero il conduttore televisivo Gerry Scotti e il cantante Tiziano Ferro. Regna ancora il mistero sui dettagli e quindi sui contenuti del momento sorprendente. La compagna di Pier Silvio Berlusconi resterà sicuramente a bocca spalancata e per una volta sarà lei la protagonista di un regalo. Non resta che aspettare la puntata per comprendere cosa sia realmente accaduto nel programma Mediaset.

Recentemente a Verissimo tutti si sono commossi per il racconto di Margherita Rebuffoni, mamma della compianta Nadia Toffa: “Dopo un anno che lei è mancata, sono stata contattata e mi hanno detto che c’era un messaggio di Nadia per me. Ho sentito la sua voce, che può anche non essere la sua voce, nessuno lo può sapere, non sappiamo se è il nostro cuore, le nostre emozioni, il nostro cervello. Dice: “Sono qui, Nadia Toffa, sto bene”. Mi ha rasserenato”.