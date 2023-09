Morte di Silvio Berlusconi, le parole davanti alle telecamere di Verissimo. Ospite nello studio di Silvia Toffanin, la celebre icona del mondo dello spettacolo ha riavvolto il nastro del tempo ricordando insieme al pubblico e alla padrona di casa del programma le tappe significative della propria carriera. Poi nel corso della stessa chiacchierata con la conduttrice, il pensiero non poteva che andare anche all’ex premier e leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi. A quel punto anche la reazione della Toffanin è stata incontenibile.

Iva Zanicchi ricorda Silvio Berlusconi davanti alle telecamere di Verissimo. Momenti televisivi del genere, quando accadono, segnano la storia di una trasmissione. Ospite nello studio televisivo di Silvia Toffanin, Iva si è lasciata andare ad alcune confidenze e nel corso dei suoi racconti il pensiero è volato all’ex premier, personalità del mondo della politica e dello spettacolo che molti vip non potranno mai dimenticare.

Leggi anche: “Devo dire questa cosa su Giorgia Meloni”. Iva Zanicchi, pesante rivelazione in diretta tv





Iva Zanicchi ricorda Silvio Berlusconi davanti alle telecamere di Verissimo. La reazione di Silvia Toffanin

Iva Zanicchi rientra tra le persone che restituiscono alla vita dell’ex premier un riconoscimento che resterà vivo per sempre. “Voglio ricordare una persona a me molto cara, Silvio Berlusconi – ha esordito Iva Zanicchi nel corso dell’intervista. “Io ho voluto molto bene a Berlusconi, l’omelia ha omesso che era l’uomo più generoso e buono mai esistito e faceva tanta beneficenza. Era buono. Quando è mancato, mi è mancato un appiglio era questo lui per le persone”.

Poi l’icona del mondo dello spettacolo ha aggiunto: “L’ultima volta che l’ho sentito mi chiama e mi fa: “Non sapevo che fossi una brava ballerina ma le barzellette le racconto meglio io”. In passato mi sono sempre rivolta a lui e mi ha sempre aiutato”. Iva Zanicchi, poi, con sguardo fisso verso le telecamere ha ribadito: “Silvio, io ti ho stimato tantissimo”.

Davanti a quelle parole, Silvia Toffanin non è riuscita a trattenere le lacrime. La padrona di casa di Verissimo, nello specifico, ha lasciato per qualche minuto la sua seduta per avvicinarsi alla sua ospite. Un bacio di commozione e poi il suo sentito ringraziamento per aver permesso a tutti di vivere insieme un momento denso di emozione.