Stanno facendo molto discutere alcune dichiarazioni di un’ospite di Verissimo, invitata da Silvia Toffanin. E subito in tanti hanno pensato a Pier Silvio Berlusconi, che da questa stagione si è posto l’obiettivo di evitare ogni forma di trash dalla sua emittente. Mediaset è corsa ai ripari, mettendo in riga il Grande Fratello ad esempio, ma ecco che le polemiche sono divampate adesso proprio sulla trasmissione condotta dalla sua compagna.

Qualche critica è stata sferrata anche per ciò che succede a Uomini e Donne, con alcuni protagonisti che andrebbero sopra le righe. Ma ora il sito Libero Quotidiano ha acceso i riflettori su Verissimo di Silvia Toffanin, con Pier Silvio Berlusconi che potrebbe essere stato imbarazzato dall’accaduto. Non abbiamo sue reazioni ufficiali, però l’ospite del programma di Canale 5 ha fatto aprire un certo dibattito nel piccolo schermo.

Verissimo di Silvia Toffanin, polemiche sull’ospite: Pier Silvio Berlusconi cosa ne pensa?

Nel pomeriggio di sabato 23 settembre è stata mandata in onda questa intervista a Verissimo, con Silvia Toffanin che ha voluto avere come ospiti due recenti protagonisti di Temptation Island. Ma in tanti si chiedono cosa ne pensi Pier Silvio Berlusconi, dato che Libero Quotidiano ha parlato proprio di trash offerto nel programma Mediaset. Soprattutto è stata una frase di un’ex concorrente della trasmissione di Bisciglia ad aver sorpreso tutti.

La bufera è scoppiata su Gabriela e Giuseppe di Temptation, con lei che ha dichiarato: “Da gennaio stavo male, ero morta. Da gennaio ho perso 45 chili“. Un’uscita definita ‘grottesca’ da Libero Quotidiano, in riferimento all’utilizzo del suo partner di un sito di incontri. Staremo a vedere se saranno presi dei provvedimenti per ridurre al minimo questi momenti, non propriamente consoni secondo i nuovi dettami del figlio di Silvio Berlusconi.

Silvia Toffanin è rimasta comunque esterrefatta dalle dichiarazioni di Gabriela di Temptation, quindi ovviamente non si aspettava minimamente una rivelazione così clamorosa da parte della dolce metà di Giuseppe.