Non si placano le polemiche sul concorrente Lorenzo Spolverato al Grande Fratello. Nell’ultima puntata del reality show, Alfonso Signorini gli ha fatto una sorpresa facendolo incontrare con sua madre, che non vedeva da cinque mesi. La signora Cristina ha abbracciato suo figlio e gli ha consigliato di rilassarsi e divertirsi; poi ha parlato a quattrocchi con il conduttore in un breve dialogo sugli ultimi episodi controversi che hanno visto Lollo protagonista.

Tra questi gesti ci sono cazzotti ai muri, calci ai cuscini e offese alla sua (ex) fidanzata Shaila Gatta. La madre di Lollo ha giustificato questi comportamenti con la stanchezza e ha assicurato che, nella vita di tutti i giorni, lui non ha mai manifestato un carattere così aggressivo. Tuttavia, un nuovo video le cui immagini cono cominciate a circolare in rete ha acceso un’altra bufera sul fotomodello milanese.

Nella clip si vede Lorenzo prendere in giro pesantemente Stefania Orlando con smorfie e gesti alle sue spalle. La showgirl, ignara di tutto, non si accorge della scena, anche a causa del rumore dell’acqua e della musica. Mentre Stefania è impegnata a lavare alcuni piatti in cucina, Spolverato le si avvicina e inizia a fare smorfie e gesti a pochi centimetri da lei. Oltre al rumore del lavandino, Stefania in quel momento sta anche cantando, quindi non si rende conto di quello che sta accadendo. Solo a un certo punto si gira, ma senza riuscire a coglierlo sul fatto.

“Che schifo fa quest’uomo…”, scrive un fan del Grande Fratello, rilanciando la clip online. In molti si chiedono perché queste immagini non siano state mostrate in diretta da Alfonso Signorini, visto che risalgono proprio al giorno della puntata. Da giorni Stefania è nel mirino di Lollo, che l’ha accusata di creare dinamiche finte, come quella tra Shaila e Lele, per ingannare il pubblico.

“Ma questo pensa di essere simpatico? Mamma mia, non si regge”, aggiunge un’altra persona sotto il video di Lollo che gesticola dietro alla Orlando. Ma le critiche non riguardano solo Lorenzo, bensì anche Shaila, Chiara e Zeudi. Le tre ragazze, infatti, hanno assistito alla scena mentre lavoravano in cucina e, invece di rimproverare Lorenzo, ridacchiavano di ciò che stava facendo ai danni di Stefania. “Neanche all’asilo i bambini si comportano così. Cretino lui e le galline dietro. Maleducati!”. E ancora: “A me commentare questo essere non interessa più, anche perché si descrive da solo. Ma le tre oche che ridono dietro a un cogli…”.

MADONNA CHE SCHIFO CHE MI FA STO UOMO STEFANIA POTEVI SCOREGGIARGLI ADDOSSO #grandefratello pic.twitter.com/v25e26JiDn — Matteo Swift ོ13 shailaflop (@matteoswift13) March 10, 2025

Oltre ai commenti contro Spolverato e le sue amiche, ci sono anche post di chi sostiene Stefania: “Una donna con la D maiuscola. Una signora piena di cultura, bravura, spessore e intelligenza, derisa e presa in giro da un idiota. Io credo veramente che si siano persi i valori del buon costume e dell’educazione”.