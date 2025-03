Clima sempre più teso all’interno della Casa del Grande Fratello. Nonostante la finale si avvicini, i concorrenti rimasti in gioco sono più divisi che mai. La spaccatura tra le due fazioni della Casa è sempre più netta. Durante la notte, Jessica Morlacchi ha espresso il suo dispiacere per questa situazione. Ne ha parlato in giardino con Javier Martinez e Stefania Orlando:

“Stanno tutto il tempo lì a parlare…”, ha detto la cantante riferendosi al gruppo composto da Lorenzo, Shaila, Chiara e Zeudi. “Venti giorni così sono lunghi, venti giorni come oggi… ma che siete matti?”. Javier ha cercato di sdrammatizzare: “Per fortuna ci sono due puntate a settimana”, ritenendo che il doppio appuntamento con lo studio aiuti a spezzare la monotonia della Casa. Ma Jessica non è stata d’accordo. Anzi, secondo lei, la frequenza ravvicinata delle puntate esaspera ancora di più gli animi.

Leggi anche: “Squalifica? Cosa c’è sotto”. Grande Fratello, la scoperta su Lorenzo Spolverato viene a galla





“I concorrenti non sono stati avvisati”. Grande Fratello, ecco come finisce: la decisione di Mediaset

“Hai il rodimento di c…, poi il giorno dopo la cosa si sfiamma e si ricomincia da capo. Finché si era in 22 o in 18 la cosa pesava meno, ma quando si rimane in 10 o 11 persone questo clima diventa pesante. Che siete matti“. Intanto, il sito di Davide Maggio ha anticipato un’importante novità sulle ultime puntate del reality show: il programma subirà un cambio di programmazione e a, differenza di quanto credono i concorrenti, non andrà più in onda due volte a settimana.

Questa sarà l’ultima settimana con il doppio appuntamento. Oltre alla puntata andata in onda lunedì 10 marzo, ci sarà anche quella di giovedì 13 marzo. Dalla settimana prossima, le dirette saranno solo una volta a settimana, il lunedì, fino alla puntata finale.

Jessica: cì cì cì tutto il tempo, che pensi che non lo sò di che parlano? 20 giorni son lunghi ancora, oh, 20 giorni come oggi? Che siete matti.#GrandeFratello pic.twitter.com/oC3zZ9jatv — Violett926 (@violett926) March 12, 2025

Ecco il calendario delle ultime puntate: lunedì 17 marzo, lunedì 24 marzo, lunedì 31 marzo (puntata finale). Dopo oltre sei mesi nella Casa più spiata d’Italia, Alfonso Signorini annuncerà il vincitore di questa edizione. Al momento, sono già stati eletti tre finalisti: Zeudi Di Palma, Lorenzo Spolverato e Jessica Morlacchi. Intanto nella puntata del 13 marzo verrà eliminato un nuovo concorrente. A finire al telvoto sono stati Stefania Orlando, Chiara Cainelli ed Helena Prestes.