La nona puntata dell‘Isola dei Famosi, quella che ha visto l’eliminazione di Valentina Vezzali, sembra aver portato con sé alcune riflessioni. Greta e Artur, entrambi in nomination, iniziano a fare delle ipotesi su ciò che potrebbe accadere nel corso della prossima diretta. Soddisfatta della sua esperienza, la ballerina confessa che, qualora dovesse uscire, sarebbe comunque serena soprattutto perché pensa di aver sempre fatto del suo meglio.

Il modello, invece, non nasconde il suo dispiacere perché proseguire il gioco e conquistare la vittoria. Ancora emozionata per la sorpresa ricevuta, Matilde racconta ad Alvina ed Edoardo l’incontro avuto con il suo fidanzato Francesco e approfitta del momento per mostrare il suo disappunto riguardo l’eliminazione di Valentina.

Su Playa Olimpo, Samuel Peron ed Edoardo Stoppa iniziano a prendere confidenza con la loro nuova Isola e confessano che, anziché sfidarsi, preferirebbero unire le loro forze così da conquistare una grande ricompensa e fare una bella sorpresa a tutto il gruppo. Con il suono della campanella arriva un comunicato: attraverso una pergamena, lo Spirito dell’Isola invita i due a prepararsi alla prima sfida.

I due naufraghi devono sfidandosi in una prova di resistenza estrema: dovranno rimanere appesi ad un palo il maggior tempo possibile e a vincere è Edoardo Stoppa. Samuel Peron non riesce a reggere e si lascia andare: “Ho abbracciato quel palo come se fosse mio figlio”, ha detto a fine gara, quando piurtroppo non ha avuto più la forza di reggersi al palo ed è crollato in acqua. La sfida è stata vinta da Edoardo Stoppa, ma sui social è esplosa una polemica; secondo alcuni utenti di X, il palo dell’inviato di Striscia la Notizia aveva un buco in cui il naufrago si è potuto sostenere.

“Ma solo io vedo Edoardo che si sostiene al palo ma c’è un buco aiutarsi? Poi lo copre subito con l’altra mano”, “L’imbroglione, furbo, falso, scorretto ai danni dell’amico Samuel. L’Italia vede, non è stupida”, “VERGOGNA! Furbo ha il coraggio di truffare mentre Sam + onesto: da PUNIRE”, “Vergognati hai barato”, si legge sui social, dove appunto alcuni telespettatori pensano che Edoardo non abbia meritato la vittoria della sfida contro Samuel Peron perché aiutato in qualche modo dalla produzione.