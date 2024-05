Venerdì sera si è svolto il Jury Show, la prova dell’Eurovision Song Contest 2024. Sebbene non sia la finale ufficiale dell’Eurovision che guardiamo in televisione, funge da prova importante per i produttori, le emittenti e gli artisti del concorso per lo spettacolo che verrà trasmesso in diretta la notte successiva. Tuttavia, lo spettacolo della giuria è quasi altrettanto importante per determinare i risultati del concorso.

Mentre il pubblico non guarda lo spettacolo, lo fanno le giurie nazionali di ciascun paese partecipante. Questa è la prestazione su cui basano i punteggi le giurie, il che significa che lo spettacolo di stasera peserà quasi il 50% del risultato complessivo. I giurati classificheranno i punteggi in base ai seguenti criteri: composizione e originalità della canzone, qualità della performance sul palco, capacità vocale dell’esecutore(i), impressione generale dell’atto. Lo spettacolo della giuria è la performance che i giurati nazionali di ciascun paese classificheranno per ciascun artista.

Eurovision, fischi e urla contro la cantante

Di conseguenza, è probabilmente altrettanto importante quanto la finale stessa. Inoltre, lo spettacolo della giuria offre un’altra opportunità al pubblico di venire a vedere la finale del concorso. Dato che si tratta di una prova generale, i biglietti sono solitamente molto più economici. Ma cosa è successo durante il jury show?

La cantante di Israele è stata sommersa di fischi da parte del pubblico, esattamente come accaduto durante la semifinale. La partecipazione di Israele all’evento è da mesi molto discussa a causa dell’invasione israeliana della Striscia di Gaza iniziata lo scorso ottobre, in cui sono stati uccisi circa 35mila palestinesi.

Durante l’esibizione di Eden Golan al Jury Show c’è stata una vera e propria rivolta da parte del pubblico. Nei video pubblicati su X, si sentono i fischi e i buu del pubblico presente in sala. Urla e fischi al grido di Free Palestine, Palestina libera. Le urla dei presenti sono state talmente forti da coprire la voce della cantante.