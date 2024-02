Massimiliano Varrese ha preso molto male le nomination della settimana, giunte anche da quello che l’attore definisce ‘il gruppetto dei giovani’ e ieri, dopo essere finito al televoto eliminatorio (è stato salvato da appena il 7% del pubblico del Grande Fratello) è esploso contro Letizia Petris, con la quale aveva già avuto una brutta lite dopo la puntata andata in onda lunedì, quando la giovane lo aveva nominato.

Dopo la diretta del Grande Fratello di ieri sera, in cui ha accusato Anita, Letizia, Perla, Paolo e altri di essersi coalizzati contro di lui per una mera strategia. L’attore si è poi lasciato andare a un lungo sfogo dopo la puntata, con Giuseppe Garibaldi indirizzato in particolare a Letizia: “Dopo tutto quello che ho fatto, che ho dato. Come l’ho difesa, abbracciata, come l’ho supportata. Sono l’unico che l’ha fatto dall’inizio. Sono due giorni che cerco amorevolmente di chiarire con lei, io sono quello cattivo?”, ha detto.

Grande Fratello, Varrese contro Letizia. Il pubblico ricorda quando attaccava Beatrice

“Io non mangio la pizza con chi mi sputa la me**a addosso. No che non ci vengo lì con loro. Dopo tutto quello che ho subito qui dentro anche per colpa loro. Per protesta come gesto simbolico mi metto seduto di spalle”, ha detto Varrese a Garibaldi che gli chiedeva di andare a tavola. A fine puntata si è poi scagliato contro Letizia dandole della ”fan di Perla”.

L’attore non ha mandato giù la nomination di lunedì e il conseguente televoto che potrebbe mandarlo a casa, ha letteralmente massacrato la fotografa. Il pubblico ha criticato il comportamento dell’attore commentando la scena sui social: “Varrese solito ratto. Che poi se anche avesse ragione non esiste Rivolgersi ad una persona in quel modo.. come ha fatto con Letizia, si va oltre il gioco… Ma non l’hanno squalificato fino ad ora… Non vedo perché lo faranno ora”. “Massimiliano Varrese che meritava la squalifica dopo pochi giorni è ancora lì. Ha continuato a mancare di rispetto sempre verso tutti. Ora si scaglia contro #Letizia in maniera feroce senza ragione”, scrive un utente sui social.

Il Massimiliano Varrese furioso con Letizia ma la regia censura 🫡#GrandeFratello pic.twitter.com/hcy8vyYlPp — Valentina Federici (@Vale_Rici) February 29, 2024

Ma c’è anche chi ricorda di quando Varrese si scagliava contro Beatrice e nessuno in casa muoveva un dito, anzi: “Quando Varrese tartassava Beatrice, la insultava e le urlava, andava bene a tutti. Adesso che fa lo stesso con Letizia, si sono accorti che è aggressivo. Buongiorno. #GrandeFratello #iostoconbea #Luzzers”, si legge sui social. “Sapete perché a me Letizia non impietosisce ?? Perché quando il Guro e tutto il branco (LEI compresa) hanno avuto lo stesso atteggiamento con Bea nessuno si è posto la domanda , tantomeno lei! Ora si lamenta dell’atteggiamento di Varrese”.